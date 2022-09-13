Стендап: как пошутить так, чтобы все смеялись

В течение последних десяти лет стендап обрел обширную популярность в России — запущены многочисленные проекты, в которых выступают как профессиональные комики, так и новички. Порой попасть на стендап можно, зайдя в ближайший бар: там в атмосфере угрюмой неловкости будут проверять свои шутки будущие звезды сцены. А часто стендап даже ближе, чем вы думаете: на рабочем совещании, на первом свидании, везде, где нужно рассказать о себе и неплохо бы сделать это смешно. Мы пообщались с преподавателями Московской школы стендапа и участниками «StandUp ЦИМермана» Амбарцумом Симонянцем и Виталием Щанниковым и узнали, как написать смешной материал для стендапа.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Амбарцум Симонянц – актер, стендап-комик, участник «StandUp ЦИМермана», преподаватель Московской школы стендапа.

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Виталий Щанников – актер, стендап-комик, участник «StandUp ЦИМермана», преподаватель Московской школы стендапа.

С чего начинается стендап

Стендап — это вид комедии, в котором комик общается напрямую с залом, рассказывая шутки или истории. Стендап не обязательно подразумевает линейный сторителлинг, когда комик рассказывает одну большую смешную историю, это может быть несколько забавных эпизодов и шуток. Но в основе всего — каждой истории и каждой шутки — лежит парадокс. Именно от него зависит, будет ли слышен смех в конце тоннеля.

Парадокс в комедии — это ситуация нестыковки, когда ожидание и реальность не совпадают или когда сосуществуют две абсолютно несовместимые вещи. Именно несовпадение вызывает реакцию смеха. По этому же принципу строятся мемы, когда авторы подсвечивают парадоксы и тем самым вызывают у зрителя реакцию «До чего же жизненно!». Например: «Бабушка в детстве говорила, что детям нужны домашние животные, но когда мы с братом завели вшей, она в тот же день залила их уксусом».

Как и где искать парадокс?

«Первое, что нужно знать, — это что парадоксы окружают нас всегда и везде. Наша жизнь — это один большой парадокс, особенно жизнь в России. Она часто вызывает много вопросов, которые не поддаются логическому объяснению. Главное — научиться подмечать такие моменты и фиксировать их, например, в заметки телефона, а затем подсвечивать их в комедийном ключе», — отвечает Амбарцум Симонянц.

Важной составляющей стендапа также являются истории. Особенно ценятся истории провалов, серьезных или дурацких, но таких, с которыми может столкнуться любой человек. Это может быть история о том, как к стирающемуся белому белью случайно попал красный носок или как вы перепутали чаты и мем про ужасного босса ушел в диалог с начальством.

«Все самое глупое, что происходит с вами, становится отличным поводом для шуток. Этот закон по-другому звучит как „Публика любит неудачников“. В тот момент, когда комик начинает рассказывать о своих провалах, он становится ближе к зрителю, это уже не коуч на TED Talks, а скорее друг, с которым вы рассказываете друг другу смешные истории. Например, одна учащаяся нашей школы стендапа рассказывала о том, что она работает кладовщиком на предприятии и 15 лет живет с бывшим мужем, потому что она хороший кладовщик и знает, что на производстве все может пригодиться», — объясняет Виталий Щанников.

В стендап-комедии распространено множество техник и приемов, которые позволяют конструировать емкие и хлесткие шутки, подсвечивать парадоксы и делать их еще смешнее. Вот несколько приемов, которые можно использовать:

Трехходовка

Этот прием позволяет углубить и подчеркнуть парадокс, лежащий в основе шутки. В шутке с использованием трехходовки, как правило, происходит перечисление трех объектов, которые можно в контексте поместить в одну группу, но третий объект очень сильно выбивается, и именно из-за этого зритель смеется. Например: «Мы сразу поняли, что это любовь: у нас совпали ценности, планы на будущее и детские травмы».

Десятый ответ на вопрос

Вы наверняка слышали шутки в формате «вопрос — ответ». Например: «Когда стоит заводить своих детей? — Когда от вас перестают сбегать чужие». Это довольно кропотливый формат, но он часто стоит потраченных усилий. Для отработки такой шутки запишите вопрос — первую часть шутки — и затем дайте к нему 10 ответов в комедийном ключе.

Сравнение

В этом приеме смешной эффект достигается за счет сравнения двух вещей, между которыми на первый взгляд мало общего. Сравнение становится связующей ниточкой, а иногда и самим парадоксом. Например: «У меня настолько высокий рост, что даже мама не помнит, как выглядит мое лицо».

Приемов гораздо больше, опытные комики часто сочетают их между собой, но иногда только правильно сконструированных шуток недостаточно.

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Как сделать так, чтобы люди смеялись?

Порой бывает, что шутки кажутся смешными ровно до тех пор, пока они не озвучены. С этим сталкиваются как новички, так и профессионалы, и от молчания слушателей не застрахован никто. И в этот момент начинается период, когда свободное творчество сменяется кропотливой, ювелирной работой по корректировке шуток, использованию новых приемов и слов, потому что если шутка не будет улучшена, то она просто не будет никому нужна.

«У стендапа в целом довольно гибкие правила, и непреложных законов там мало. Мы советуем своим ученикам строить повествование по принципу от частного к общему, чтобы они начинали шутить о чем-то близком и знакомом им, постепенно цепляя темы, актуальные для всех. В целом работа комика заключается в том, чтобы находить компромисс между тем, что смешно только ему, и тем, что считает смешным аудитория. Если человек не захочет искать этот компромисс, то он может стать так называемым альтернативным комиком — это когда над его шутками смеется пара друзей, ну и мама гордится. В целом комик все равно должен находиться в поиске баланса, но найти его без практики невозможно. А практика — это периодические выступления на различных площадках и на открытых микрофонах. К сожалению, другого способа узнать, что будет смешно, кроме как выступить перед публикой, не существует», — объясняет Амбарцум Симонянц.