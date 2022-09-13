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1 час назад

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день

Мира Маркина

13 сентября православная церковь чтит память святого Киприана Карфагенского, который считается создателем учения о церковном единстве. В народе же этот праздник получил названия Куприянов день. О том, чем необходимо заняться в эту дату, а чего категорически делать не следует, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 13 сентября

Видео дня
  • Стоит отказаться от путешествий в этот день, в противном случае можно навлечь на себя беды. А поездка все равно окажется неудачной.
  • Нельзя в Куприянов день занимать ни у кого деньги: финансовые проблемы будут сопровождать до конца года.
  • Запрещается ругаться и допускать конфликтные ситуации: нарушивших запрет в жизни ждет черная полоса.
  • Если вы планировали в этот день пересадить или посадить цветы или другие растения, откажитесь от этой идеи, поскольку расти они будут плохо или вообще погибнут.
  • Откажитесь от рукоделия, которое подразумевает завязывание узлов (макраме, вязание и т.п.). В этот день этого делать нельзя, иначе весь год будут преследовать беды.
  • Подарки от малознакомых людей принимать в Куприянов день не стоит: наши предки верили, что вместе с дарами к человеку перейдут все проблемы и болезни дарителя.

Что надо делать 13 сентября

  • Обязательно найдите время для того, чтобы провести уборку в доме. Постирайте, выбросите ненужные вещи. Наши предки считали, что таким образом можно впустить в свой дом счастье и мир.
  • Наладить отношения с близкими людьми. Если вы в ссоре с кем-то из родственников или друзей, Куприянов день – отличное время, чтобы забыть все обиды.
  • И наоборот, если кто-то из окружения вам неприятен, в Куприянов день можно поставить точку в общении с ними. Расставание пройдет удачно и без негатива.
  • Печь пироги с клюквой или брусникой. Считалось, что, откусывая пирог, необходимо загадать желание, которое обязательно исполнится.

Народные приметы 13 сентября

  • Если увидели цветущие одуванчики, знайте, что осень будет теплой.
  • Снег, выпавший в этот день, растает быстро.
  • Если муравьи делают большие муравейники, значит, зима будет очень холодной.
  • На восходе солнца туман обещает тихий безветренный день.
  • Пауки спрятались – к дождю.
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