Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день

13 сентября православная церковь чтит память святого Киприана Карфагенского, который считается создателем учения о церковном единстве. В народе же этот праздник получил названия Куприянов день. О том, чем необходимо заняться в эту дату, а чего категорически делать не следует, читайте в материале «Рамблера».