Что поражает американцев в Европе

Американцы нечасто летают на отдых в Европу, так как для таких поездок приходится пересекать Атлантику. Поэтому многие туристы и блогеры делятся своими впечатлениями о поездках в крупные туристические города. Существуют целые статьи, которые рассказывают гражданам США, к чему готовиться перед поездкой. И реакции это вызывает неоднозначные, чаще всего под статьями разворачиваются широкие обсуждения. О том, что больше всего поражает американцев в Европе — в материале “Рамблера”.

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Отсутствие повсеместных кондиционеров

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Даже в курортных городах Европы не во всех отелях есть кондиционеры. Дело в том, что они нужны только в летний период, а электроэнергии потребляют довольно много. Так, многие европейцы в квартирах обходятся без кондиционера, и отельеры считают, что на них можно не тратиться.

“Я выросла в квартире с кондиционером, и у нас они есть в каждом помещении. Приехав в Европу, я увидела, что там их используют крайне редко, я никогда не думала об этом. Абсолютно шокирована”, — написала комментатор.

Бесплатные туалеты

В туристических центрах Европы действительно сложно найти бесплатный туалет. Даже если вы попросите пустить вас в общепит, могут заставить заплатить за использование уборных или попросить купить что-либо. Также на фудкортах и в фастфуд закусочных стоят специальные кодовые замки. Номер, по которому можно пройти в уборную, указан в чеке. Это сделано для того, чтобы туристы, не купившие ничего, не смогли попасть в туалет.

Такая политика вполне оправдана. Через туристические центры многих городов в Европе ежедневно проходит миллионы людей, и даже наличие ежечасной уборки не спасает помещение от грязи, которую оставляют толпы туристов. Кроме того, если туалет бесплатный, то есть большая вероятность собрать очередь из зевак, которые ищут место для справления нужды.

Платная вода в кафе

В США если вы попросите воду в кафе или в ресторане, вам бесплатно принесут ее в стакане. В дорогих заведениях там наливают воду из фильтра, а в более дешевых местах можно встретить воду из-под крана, именно поэтому она бесплатна. В некоторых ресторанах посетителям просто ставят на стол бутылку воды как комплимент от ресторана. В Европе это не так сильно распространено, и если вы закажете воду, вам принесут запечатанную бутылку воды по завышенной цене, поэтому напитки в европейских кафе лучше не заказывать.