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37 минут назад

Для чего в некоторых домах СССР делали сквозные подъезды

Мария Кимакович

Сквозные подъезды в некоторых городах Советского Союза создавали с определенной целью. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Для чего в некоторых домах СССР делали сквозные подъезды
Фото: Кадр из фильма "Бандитский Петербург"Кадр из фильма "Бандитский Петербург"

Советский Союз не был «первооткрывателем» в деле строительства сквозных подъездов. В городах разных стран такие парадные были известны еще с начала XIX века. Архитекторы СССР переняли это решение и с середины 1960-х годов вплоть до конца 1980-х использовали идею сквозных подъездов при создании домов. Да и сейчас к ней нередко возвращаются.

К преимуществам такого архитектурного решения можно отнести удобство для жильцов и дворников, которые легко могли в считанные минуты оказаться именно с той стороны дома, с которой было необходимо. Прекрасная экономия времени!

Однако основной целью создания сквозных подъездов всегда было повышение безопасности. В частности, это упрощает работу пожарных: они могут быстро перекинуть шланг через подъезд и сэкономить гораздо больше времени, чем если бы, скажем, протягивали его через квартиру на другую сторону дома.

Кроме того, изначально в СССР планировали строить дома со сквозными подъездами неподалеку от бомбоубежищ, чтобы люди в случае опасности могли покинуть дом и добраться до безопасного места наиболее коротким путем.

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