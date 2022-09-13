Для чего в некоторых домах СССР делали сквозные подъезды

Сквозные подъезды в некоторых городах Советского Союза создавали с определенной целью. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Бандитский Петербург" Кадр из фильма "Бандитский Петербург"

Советский Союз не был «первооткрывателем» в деле строительства сквозных подъездов. В городах разных стран такие парадные были известны еще с начала XIX века. Архитекторы СССР переняли это решение и с середины 1960-х годов вплоть до конца 1980-х использовали идею сквозных подъездов при создании домов. Да и сейчас к ней нередко возвращаются.

К преимуществам такого архитектурного решения можно отнести удобство для жильцов и дворников, которые легко могли в считанные минуты оказаться именно с той стороны дома, с которой было необходимо. Прекрасная экономия времени!

Однако основной целью создания сквозных подъездов всегда было повышение безопасности. В частности, это упрощает работу пожарных: они могут быстро перекинуть шланг через подъезд и сэкономить гораздо больше времени, чем если бы, скажем, протягивали его через квартиру на другую сторону дома.