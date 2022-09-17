Почему манулы стоят на своих хвостах

С виду манул похож на домашнюю крупную кошку, но на самом деле они — дикие хищники. Они обитают преимущественно в дикой среде, сами ловят добычу. Манула нельзя сделать домашним котом, так как рядом с человеком он становится агрессивным. Поэтому людям остается только наблюдать за ними в зоопарках и заповедниках. У манулов есть интересные привычки. Например, при наблюдении за ним можно заметить, что он ставит лапы на свой хвост. Малышей обучают этому родители сразу после рождения. В чем кроется причина этого действия — в материале “Рамблера”.

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На некоторых видео можно заметить, что самые маленькие особи не очень успешно ставят лапы на свои хвосты, и постоянно скатываются, но такой рефлекс появляется у них с рождения. Этому их также обучают родители.

Причина этого действия кроется в ареале обитания манулов. Они обитают в континентальном климате, в основном это степи и горы. Там, где они обитают, температура может достигать -50 градусов по Цельсию.

Несмотря на то, что манулы выглядят массивными, на самом деле их вес составляет до трех килограммов. У них пышная шерсть, которая греет их зимой, но вот с лапами могут быть проблемы. Они не приспособлены к холодам и к движению по глубокому снегу, поэтому выбирают места, где его глубина не превышает 10-15 сантиметров.