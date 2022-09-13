Парень вручает звездам кофе с их портретом, нарисованным на пенке

«У искусства нет границ» , — сказал себе в далеком 2013 году канадский художник Брайан Леонард и перенес свои шедевры с холста на латте. Бариста рисует картины на кофейной пенке уже 9 лет, чем снискал себе мировую известность. Когда Брайану наскучили пейзажи и абстракция, он переключился на портреты — сейчас за его плечами сотни капучино и латте с лицами зарубежных звезд. С помощью кисти и зубочистки он перенес на пенку анфасы Дэниэла Рэдклиффа, Кристен Стюарт, Николаса Кейджа, Бенедикта Камбербэтча, Селены Гомес, Кортни Кокс и многих других. К слову, напитки с портретами он в итоге выдал по адресу. Рассказываем, как ему это удалось.

Фото: Super.ru Super.ru

Брайан вырос в многодетной канадской семье музыкантов, поэтому решил пойти по стопам родных и принялся изучать оперное искусство. Покорить большую сцену он не сумел, а вот подчинить себе кофейную пенку — очень даже. Парень переехал в Торонто, где устроился в одну из кофеен. Встретившись лицом к лицу с кофемашиной, он понял, в какое русло стоит направить свой талант. И тут же начал заниматься латте-артом.

Никто бы и не заметил творений местного бариста, но тот решил сделать ход конем и стал рисовать на кофе портреты звезд, которые затем вручал им лично. Погодите, а где он их находил? Со временем художника стали приглашать на светские мероприятия, крупные премии и кинопремьеры — там в кулуарах он доставал кисть и зубочистку и за считаные минуты творил шедевры. Звезды приятно удивлялись находчивости и таланту парня, фотографировались с ним и всячески поддерживали в соцсетях. Так, актриса Джессика Честейн и вовсе рассказала о Леонарде своей многомиллионной аудитории в Инстаграме (запрещен в РФ).