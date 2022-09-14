Как муравьи ползают по стенам и не падают

Все мы замечали, с какой лёгкостью муравьи ползают по самым разным поверхностям и при этом не падают. Но задумывались ли вы, что даёт этим насекомым такое преимущество?
По словам Деби Кэссилл, которая уже 30 лет занимается изучением муравьёв, все рабочие муравьи (самки) имеют множество инструментов, позволяющих им бегать практически по любой поверхности. Среди таких инструментов - когти, шипы, волоски, а также липкие подушечки на лапах.
Всего у муравья шесть лап. Они по строению напоминают человеческие руки, но в усложнённом варианте. Лапки муравья состоят из пяти сегментов, на конце которых расположена пара когтей. Когти эти по форме похожи на кошачьи, и благодаря им муравьи могут перемещаться по неровным поверхностям. Кроме того, в каждом сегменте ноги есть толстые и тонкие шипы и волоски. При помощи когтей и шипов лапки насекомых оказываются защищены от острых предметов или горячего асфальта.
В то же время сильно отличаются муравьиные лапки тем, что на них есть надувные липкие подушечки - аролии. Они находятся на кончике каждой лапки - между ногтями. Благодаря этому муравьи могут ползать по потолку, а также поверхностям вроде стекла.
То есть во время того как муравей взбирается по стене либо потолку, мышцы его лапок перекачивают особую жидкость в аролии, заставляя их надуваться. Такая телесная жидкость называется «гемолимфа». Она сама по себе липкая и напоминает кровь.
Весят муравьи немного, поэтому шесть таких липких подушечек им вполне хватает, чтобы удержаться на любой поверхности.