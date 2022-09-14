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3 часа назад

Как муравьи ползают по стенам и не падают

Ferra.ruиещё 1

Все мы замечали, с какой лёгкостью муравьи ползают по самым разным поверхностям и при этом не падают. Но задумывались ли вы, что даёт этим насекомым такое преимущество?

Как муравьи ползают по стенам и не падают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Деби Кэссилл, которая уже 30 лет занимается изучением муравьёв, все рабочие муравьи (самки) имеют множество инструментов, позволяющих им бегать практически по любой поверхности. Среди таких инструментов - когти, шипы, волоски, а также липкие подушечки на лапах.

Всего у муравья шесть лап. Они по строению напоминают человеческие руки, но в усложнённом варианте. Лапки муравья состоят из пяти сегментов, на конце которых расположена пара когтей. Когти эти по форме похожи на кошачьи, и благодаря им муравьи могут перемещаться по неровным поверхностям. Кроме того, в каждом сегменте ноги есть толстые и тонкие шипы и волоски. При помощи когтей и шипов лапки насекомых оказываются защищены от острых предметов или горячего асфальта.

В то же время сильно отличаются муравьиные лапки тем, что на них есть надувные липкие подушечки - аролии. Они находятся на кончике каждой лапки - между ногтями. Благодаря этому муравьи могут ползать по потолку, а также поверхностям вроде стекла.

То есть во время того как муравей взбирается по стене либо потолку, мышцы его лапок перекачивают особую жидкость в аролии, заставляя их надуваться. Такая телесная жидкость называется «гемолимфа». Она сама по себе липкая и напоминает кровь.

Весят муравьи немного, поэтому шесть таких липких подушечек им вполне хватает, чтобы удержаться на любой поверхности.

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