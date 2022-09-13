Жена пожаловалась на смотревшего регби в день свадьбы мужа

Австралийка пожаловалась, что застала своего мужа за просмотром регби в день их свадьбы, пишет Daily Mail. Пока гости веселились, жених смотрел спортивную трансляцию на телефоне.
Как рассказала Дэни Рассел, ее муж Блейк — большой любитель регби. Они давно планировали свадьбу, но торжество пришлось переносить три раза из-за коронавируса. В итоге дата бракосочетания совпала с днем, когда играла любимая команда жениха. Впрочем, это не остановило австралийца, устроившего просмотр трансляции прямо в банкетном зале.
«Меня это нисколько не удивило. Еще до замужества с Блейком я знала, что не буду так важна, как его любимая команда, но всегда есть надежда»,
— призналась Рассел.
Дэни пошутила, что любовь Блейка к регби однажды приведет к разводу, однако пользователей соцсетей не увидели в поступке жениха чего-то смешного. Комментаторы уверены — это плохой знак.
«Парень расставил приоритеты»,
— написали люди.
Ранее невеста пожаловалась на тетю жениха, которая решила устроить свадьбу в день их торжества.