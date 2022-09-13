Найдено новое звездное скопление

Индийские астрономы из Технологического и научного института Бирла в Пилани обнаружили новое открытое звездное скопление NGC 2506 с двумя тысячами звезд. Результаты наблюдений опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Открытые скопления представляют собой группы звезд, слабо связанных гравитацией, которые были сформированы из одного молекулярного облака. Пока что в Млечном Пути зафиксировали более тысячи таких скоплений, однако ученые продолжают искать новые для лучшего понимания зарождения и эволюции галактики.
Найти объекты удалось с помощью космического аппарата AstroSat. NGC 2506, также называемое Caldwell 54, располагается на расстоянии около 12700 световых лет, и представляет собой открытое скопление среднего возраста слегка вытянутой формы. В нем содержится 2175 звезд, среди которых: девять голубых стагглеров (BSS), и по три желтых (YSS) и красных (RC) отставших звезд.