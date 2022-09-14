Почему корги стали самой популярной породой собак у москвичей

Самой популярной породой собак у москвичей оказались корги. Каждый второй житель столицы, у которого есть питомец, заводит себе именно эту породу. Она отличается небольшим размером, дружелюбным характером и тем, что прекрасно чувствует себя в условиях городской квартиры. Чем еще отличаются корги и какой уход им необходим, рассказал корреспонденту Mir24.tv кинолог Андрей Гасин.
«Милый дружелюбный вид, высокая степень ориентации на человека, легкая обучаемость и постоянная готовность к работе сделали корги одной из самых популярных пород. Никто не останется равнодушным при взгляде на идущего корги: пушистые штаны завоевывают все больше сердец. Вместе с тем надо помнить, что это овчарка, а не игрушка»,
– говорит кинолог.
Гасин отмечает, что корги – это собака-пастух, поэтому в уходе за ней необходимо соблюдать ряд условий.
«Этим собакам нужен активный выгул с возможностью побегать. Прогулкой на поводке, даже длительной, ограничиться не получится: неиспользованная энергия обязательно найдет выход в хулиганстве дома во время вашего отсутствия. Вы же не хотите вернуться в обновленный интерьер в виде оторванных обоев и дизайнерской мягкой мебели? Хотя бы один раз в неделю выезжайте с питомцем в лес, дайте возможность побегать вволю. А еще лучше: научите бегать за мячом и приносить его. Так вы потратите меньше собственных сил и получите удовольствие от совместной игры»,
– объясняет эксперт.
Кстати, корги очень любят детей и с удовольствием играют с ними, отмечает кинолог.
«Главное, следить за тем, чтобы в процессе игры собака не начала покусывать вас или ребенка. У корги очень сильный характер, поэтому им необходимы четкие правила дома»,
– говорит Гасин.
«Определите, где собака спит, ест, что делает в то время, когда вы всей семьей обедаете, когда вы уходите на прогулку, возвращаетесь с нее и так далее. Соблюдайте эти правила, и проблем с любимцем не возникнет. Здоровье у коржиков отменное. Единственная особенность: ветеринары не рекомендуют ходить по лестницам до достижения полугода. А в остальном никаких отличий от любых других собак нет. Я смело могу порекомендовать корги для любой активной семьи»,
– заключил Гасин.