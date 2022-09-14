Почему корги стали самой популярной породой собак у москвичей

«Этим собакам нужен активный выгул с возможностью побегать. Прогулкой на поводке, даже длительной, ограничиться не получится: неиспользованная энергия обязательно найдет выход в хулиганстве дома во время вашего отсутствия. Вы же не хотите вернуться в обновленный интерьер в виде оторванных обоев и дизайнерской мягкой мебели? Хотя бы один раз в неделю выезжайте с питомцем в лес, дайте возможность побегать вволю. А еще лучше: научите бегать за мячом и приносить его. Так вы потратите меньше собственных сил и получите удовольствие от совместной игры»,