Что можно было купить на зарплату в миллион рублей в 1997 году

Ситуация с деньгами в России в 90-е годы напоминала качели. Экономика пережила переход от советской денежной системы к постсоветской, невероятную инфляцию, а еще была девальвация, деноминация ... Всего и не упомнишь.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Самым, наверное, благополучным в этом отношении годом «лихих девяностых» экономисты считают 1997-й.

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В 1997 году темпы инфляции несколько снизились. Ситуация 1993 года, когда доллар в декабре стоил 417 рублей, а к концу года — 1247, уже не повторялась. Тогда, в начале 90-х, люди не получали зарплату месяцами, а когда деньги все же поступали, цены успевали вырасти на 30% и выше.

В 1997 году в экономике впервые за постсоветский период наметились позитивные тенденции: было зафиксировано увеличение производства, выросли объемы товарооборота, стали несколько выше доходы населения. Курс рубля по отношению к доллару стабилизировался: в начале января доллар стоил 5560 рублей, а в декабре – 5960 рублей. Очень умеренный рост на фоне предшествовавших лет.

Средняя зарплата в 1997 году в соответствии с законодательством равнялась примерно 800-1000 тысячам рублей. При том, что инфляция замедлилась, у людей появилась возможность откладывать деньги, и миллион рублей почти перестал казаться среднему россиянину какой-то запредельной суммой.

Например, цветной телевизор стоил около 2 миллионов рублей. На один, как тогда говорили, «лимон» можно было десять дней прожить в неплохой гостинице, купить одну тысячу штук кирпича, или 3-4 холодильника (их стоимость начиналась с 250 тысяч), или 10 комплектов хорошего постельного белья, или 30 рулонов обоев (30-35 тысяч рублей). Если говорить об одежде, то на миллион можно было купить 5 курток (от 170 тысяч за детскую — до 200 тысяч за куртку для взрослого) или примерно 7 меховых шапок (140 тысяч рублей за штуку).

Муки можно было купить на эти деньги 300 килограммов (3200 рублей за кг), сахара – около 240 килограммов (по 4200 за кг), молока – 380 литров (2600 за литр), мяса – 66 килограммов (15 тысяч за килограмм).

Сравнивать уровень благосостояния россиян в 1997 году с уровнем 1993 года невозможно, поскольку инфляция в начале десятилетия носила «галопирующий» характер. Так, средний уровень зарплаты в 1993 году подскочил с 15 тысяч в начале года до 140 тысяч в конце. Но люди, разумеется, богаче не стали. Напротив, увеличение зарплат не поспевало за катастрофическим ростом цен. Кроме того, как уже было сказано, деньги люди получали иногда с опозданием на 4-5 месяцев.

Благодаря стабилизации в экономике в 1997-98 годах стало возможно провести деноминацию рубля, или, выражаясь языком экономистов, «изменить нарицательную стоимость российских денежных знаков». С денежных купюр исчезли нули, и прежняя тысяча равнялась теперь одному рублю.

С 1 января 1998 года космические ценники с шестью нулями в магазинах исчезли, приобретя нормальный вид, и сильно упростилась жизнь бухгалтеров, которые до сих пор из-за инфляции были вынуждены считать миллионы и даже миллиарды.