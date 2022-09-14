Почему Юрий Андропов скрывал информацию о старшем сыне

Многие до сих пор уверены в том, что Юрий Андропов был женат только один раз. Однако на самом деле это не так. Впрочем, глава КГБ старался свой первый брак не афишировать, а наличие старшего сына, Владимира, и вовсе скрывал. В 1975 году 35-летний Владимир Андропов скончался, но будущий генсек на его похороны не приехал.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Девиантное поведение

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Впервые Юрий Владимирович Андропов женился в 1935 году на дочери управляющего отделением Госбанка. С Ниной Ивановной Енгалычевой он познакомился в Рыбинском техникуме, где учился сам. Сначала у пары появилась дочь Евгения, а в 1940 году родился сын Владимир, которого назвали в честь деда. Вскоре после рождения сына Андропов уехал на работу в Петрозаводск, уехал один для того, чтобы устроить быт к переезду семьи. Он долго не писал жене, а потом в письменной форме попросил развода: в карельской столице он встретил другую женщину, Татьяну Филипповну Лебедеву, ставшую его второй супругой.

Возможно, именно отсутствие отца повлияло на судьбу Владимира Андропова. По крайней мере, признаки девиантного поведения у него проявились еще в детские годы. Поэтому мальчика решено было отдать в Суворовское училище. Однако, как пишет историк Николай Зенькович в своей книге «Самые секретные родственники», Владимир оттуда попросту сбежал. То же самое произошло и тогда, когда Андропова-младшего определили в Нахимовское училище. Мало того, еще будучи подростком, Владимир пристрастился к карманным кражам. В тот период он «заработал» свою первую судимость, но отделался условным сроком благодаря юному возрасту.

Преступления и исправление

Впоследствии Владимира Андропова еще дважды арестовывали за кражи, но теперь ему пришлось отбывать наказание за решеткой. Именно из-за судимостей Юрий Андропов и скрывал своего старшего сына. Дело не только в том, что подобных родственников не было ни у одного члена Политбюро, но и в том, что в Комитет госбезопасности не брали на службу тех, у кого были осужденные родные. В какой-то момент Владимир решил остановиться, бросил все и уехал подальше, в Тирасполь, где устроился наладчиком на швейную фабрику. Некоторое время он «по привычке» обворовывал пассажиров общественного транспорта. Ему было жаль своих жертв, поэтому он приносил их документы директору фабрики, чтобы тот вернул их законным владельцам.

Впрочем, завязать Андропову-младшему все же удалось. Наладилась у него и личная жизнь. Владимир женился (на свадьбе, к слову, со стороны жениха никто не присутствовал), а вскоре в новоиспеченной семье родилась дочь Евгения. Сын руководителя КГБ даже стал подумывать о получении высшего образования, но мечту невозможно было осуществить, так как 10 классов Владимир так и не закончил. Известно, что Юрий Владимирович пытался помочь сыну. Об этом говорят его письма к Владимиру с предложениями поступить в вечернюю школу или перебраться в Кишинев для учебы в электротехническом техникуме, где принимали после 8 класса.

Смерть «тайного» сына главы КГБ

Однако Владимир Андропов ничего из того, что предлагал отец так и не сделал. Вместо этого он пристрастился к спиртному. Если верить Леониду Млечину, автору книги «Династии, кланы и семьи в России. От Ленина до Путина», Андропов-младший отличался слабым характером и отсутствием воли, поэтому скатывался все ниже. Он перестал работать и постепенно спился. Для того, чтобы помочь сыну, Юрий Владимирович высылал ему деньги, но от общения с ним отстранялся. Дошло до того, что в 1970-х годах у Владимира Андропова обнаружили цирроз печени. Председатель КГБ знал о том, что его старший сын смертельно болен и скоро умрет, но в больницу к нему так и не приехал.