История легендарного фонтана «Самсон, разрывающий пасть льва»

В Петергофе отмечают 75 лет со дня возвращения одного из главных символов города – знаменитого фонтана «Самсон, разрывающий пасть льва». Историю достопримечательности изучал корреспондент «МИР 24» Владимир Школьников.

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Фонтаны Петергофа уникальны тем, что работают без единого насоса, за счет перепада высот. Источник воды находится в 25 километрах отсюда: вода стекает с Ропшинских высот и бьет вверх на 21 метр.За три столетия эта система дала сбой лишь во время Великой Отечественной войны. Ее разрушили авиаударами. Во время немецкой оккупации из города вывезли или уничтожили около 15 тысяч предметов искусства. Утерян и до сих пор не найден оригинал знаменитого фонтана «Самсон, разрывающий пасть льва».

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«Вес тогдашнего «Самсона» Михаила Козловского был около пяти тонн. Сами понимаете, в условиях начала Великой Отечественной войны его было практически невозможно эвакуировать. Поэтому пьедестал «Самсона» обложили мешками с песком и, к сожалению, оставили в таком виде. И, очевидно, в 1942 году скульптурная композиция была похищена»,

– рассказала начальник экспозиционной службы музея-заповедника «Петергоф» Нина Вахания.

Мириться с утратой не стали. Скульптор Василий Симонов воссоздал монумент всего по двум фотографиям.

«Он придумал свой собственный способ, положенный в основу. Он скопировал на прозрачный экран контуры скульптуры с этих фотографий. А затем стал работать над скульптурой в малом масштабе, которую стал ставить позади этого экрана»,

– рассказал заведующий отделом музейных исследований музея-заповедника «Петергоф» Павел Петров.

Новый «Самсон», который красуется перед туристами сегодня, оказался на пару тонн легче предыдущего. Но блестит ярче. На его покрытие ушло почти полтора килограмма золота.

«Его провезли на платформе по проспектам и улицам Ленинграда в торжественной обстановке. Так получилось! Ведь никто специально этого не делал. Но люди, ленинградцы, вышли на улицы Ленинграда и аплодировали, провожали «Самсона» сюда, в Петергоф»,

– поделилась Нина Вахания.