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2 часа назад

Семенов день: что нельзя делать 14 сентября

Мира Маркина

14 сентября 2022 года православные верующие отмечают день Семена Летопроводца. Семен был праведником, которого бог наделил даром исцеления. Считалось, что Семен способен излечить от физических и ментальных недугов. Кроме того, он умел предсказывать будущее.

Семенов день: что нельзя делать 14 сентября
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о том, что нельзя делать в Семенов день и на какие приметы нужно обратить внимание – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

14 сентября нельзя ругаться, вступать в конфликты и в целом проявлять негативные чувства. В противном случае, это приведет к тому, что весь год пройдет с проблемами и неурядицами.

В Семенов день запрещается планировать длинные поездки – из них можно не вернуться.

Помимо этого, не следует мести пол. Такой вид уборки чреват потерей уважения в коллективе.

Девушкам нельзя ходить в одиночку в лес – 14 сентября можно попасть в лапы к лешему.

Приметы

Южный ветер в Семенов день – предвестник теплой зимы с дождями и частыми потеплениями.

Если в этот день мухи излишне приставучие и даже кусаются, это говорит о том, что погода скоро испортится.

Пасмурное утро с моросящим дождем – всю осень будет аналогичная погода.

Если утки и скворцы все еще не улетели зимовать, это к сухой осени.

Слякоть на дороге предвещает дождливую осень.

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