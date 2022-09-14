Семенов день: что нельзя делать 14 сентября

14 сентября 2022 года православные верующие отмечают день Семена Летопроводца. Семен был праведником, которого бог наделил даром исцеления. Считалось, что Семен способен излечить от физических и ментальных недугов. Кроме того, он умел предсказывать будущее.

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Подробнее о том, что нельзя делать в Семенов день и на какие приметы нужно обратить внимание – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

14 сентября нельзя ругаться, вступать в конфликты и в целом проявлять негативные чувства. В противном случае, это приведет к тому, что весь год пройдет с проблемами и неурядицами.

В Семенов день запрещается планировать длинные поездки – из них можно не вернуться.

Помимо этого, не следует мести пол. Такой вид уборки чреват потерей уважения в коллективе.

Девушкам нельзя ходить в одиночку в лес – 14 сентября можно попасть в лапы к лешему.

Приметы

Южный ветер в Семенов день – предвестник теплой зимы с дождями и частыми потеплениями.

Если в этот день мухи излишне приставучие и даже кусаются, это говорит о том, что погода скоро испортится.

Пасмурное утро с моросящим дождем – всю осень будет аналогичная погода.

Если утки и скворцы все еще не улетели зимовать, это к сухой осени.