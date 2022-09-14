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1 час назад

Убивает 500 человек в год: названо самое опасное животное Африки

Мира Маркина

Бегемоты, по ряду данных, считаются самыми опасными животными в Африке. От их нападения погибает больше людей, чем от нападения каких-либо других животных (в том числе крокодилов, буйволов и львов). Почему — читайте в материале «Рамблера».

Убивает 500 человек в год: названо самое опасное животное Африки
Фото: flickr.comflickr.com

Несмотря на то, что гиппопотамы травоядны (питаются травой, мягкими фруктами и другими растениями), они очень агрессивны и массивны (взрослый самец может достигать в длину 4,5 метров, в высоту около 1,5 метров, а весить около четырех тонн), а главное — совершенно не боятся людей и могут селиться рядом с человеческим жильем. Чаще всего они нападают на человека, когда приходят на деревенские поля, чтобы полакомиться урожаем. А самки с детенышами часто видят угрозу в лодках, переворачивают их и пытаются убить людей.

Отметим, что гиппопотамы большую часть времени проводят в воде, выходя на сушу лишь ночью на несколько часов для кормежки. Бегемоты обитают только у пресных водоемов, хот изредка могут оказываться в море.

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