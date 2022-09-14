Убивает 500 человек в год: названо самое опасное животное Африки

Бегемоты, по ряду данных, считаются самыми опасными животными в Африке. От их нападения погибает больше людей, чем от нападения каких-либо других животных (в том числе крокодилов, буйволов и львов). Почему — читайте в материале «Рамблера».

Несмотря на то, что гиппопотамы травоядны (питаются травой, мягкими фруктами и другими растениями), они очень агрессивны и массивны (взрослый самец может достигать в длину 4,5 метров, в высоту около 1,5 метров, а весить около четырех тонн), а главное — совершенно не боятся людей и могут селиться рядом с человеческим жильем. Чаще всего они нападают на человека, когда приходят на деревенские поля, чтобы полакомиться урожаем. А самки с детенышами часто видят угрозу в лодках, переворачивают их и пытаются убить людей.