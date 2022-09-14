Как мужчина впервые пересек Атлантику на воздушном шаре

14 сентября 1984 года – ровно 38 лет назад – офицер военно-воздушных сил США Джозеф Киттинджер отправился в путешествие на воздушном шаре через Атлантический океан. Полет американца оказался успешным, и тем самым вошел в историю. Подробнее об авантюре Киттинджера – в материале "Рамблера".

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Джозеф родился во Флориде в июле 1928 года. Весной 1949-го он поступил на службу в ВВС США, и вскоре его направили в школу подготовки летчиков. В марте 1950-го Киттинджер получил звание пилота и чин младшего лейтенанта. Далее он служил на авиабазе Рамштайн, а в 1953 году был переведен на авиабазу Холломан в Нью-Мексико. Там он служил офицером по безопасности полетов, а также был инструктором по выживанию и методам катапультирования.

В 1978-м американец ушел в отставку, но не разлюбил небо. Он начал работать консультантом в ВПК, а в 1983 году вернулся к воздухоплаванию. Он побил рекорд дальности полетов для одного из классов аэростатов, пролетев 2000 миль. Но на этом 55-летний Киттинджер не остановился.

14 сентября 1984 года он поднялся в воздух, чтобы стать первым человеком, который "без руля и вертил" перелетит через Атлантику в одиночку. И ему это удалось! На гелиевом аэростате "Рози О’Грейди" объемом 3000 куб полковник стартовал из города Карибу в штате Мэн и вскоре приземлился в итальянском городе Савона. За четыре дня он преодолел расстояние в 5703 километра и установил рекорд дальности для шаров с объемом до 3000 куб. м. Вплоть до 1994 года Киттинджер принимал участие в соревнованиях по воздухоплаванию.