За четыре дня сестры заработали миллионы на косметике

Жительницы Австралии основали собственный бренд косметики и неожиданно разбогатели. Историю их успеха приводит Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сестры Кия и Вайлет Роджерс создали набор для ухода за губами Lash Rehab's Lip Kit, включающий в себя масло и блеск-плампер, обогащенные минералами и витамином E для увлажнения губ. Отмечается, что стоимость средств, которые на данный момент полностью распроданы на сайте бренда, составляет 44 доллара (2629 рублей).

По словам бизнесвумен, им удалось реализовать две тысячи единиц товара, тем самым заработав 46 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) всего за четыре дня после запуска продаж. На данный момент покупатели могут оформить предзаказ на продукцию марки, в линейке которой также представлено средство для роста ресниц.