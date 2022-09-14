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1 час назад

Какие новые слова появились в словаре русского языка

Мира Маркина

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) добавили 151 новое слово. Об этом сообщила редактор Полина Шубина в своем телеграм-канале «Записки редакторки».

Какие новые слова появились в словаре русского языка
Фото: Кадр из фильма "Хорошо быть тихоней"Кадр из фильма "Хорошо быть тихоней"

В списке новых слов появились: «антиваксер», «бумеры», «миллениалы», «клофелинщица», «погранцы», БПЛА (беспилотный летательный аппарат), «джетлаг», «покерфейс», «медиафейк», «пандемийный», «стендап», «телеграм-канал», «бургерная», «шаверма» и «шаурма».

Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска «2022».

Лингвисты ждали обновления словаря целый год, отмечает Шубина. «Обновляли страницу, набирали заветное число 2022 и видели лишь пустоту», — написала она.

Напомним, что в ноябре 2021 года составители Оксфордского словаря выбирали слово года. Им оказалось слово vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».

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