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34 минуты назад

4 нехитрых приема, которые помогут спасти бюджет

Мира Маркина

Крупные траты на оплату квартиры, продуктов и путешествий для нас очевидны. Но подчас мы тратим уйму денег на мелочи, которые существенно вредят бюджету. Подробнее о том, как экономить без ущерба для своего комфорта – в материале "Рамблера".

4 нехитрых приема, которые помогут спасти бюджет
Фото: unsplashunsplash

Следуйте правилу 48 часов

Чтобы не совершать импульсивных покупок, воспользуйтесь правилом 48 часов. Обнаружив "ту самую" пару туфель на онлайн-распродаже или что-то еще, в чем нет нужды здесь и сейчас, кладите покупку в виртуальную корзину, но не оформляйте заказ. Возвращайтесь на сайт спустя пару дней и взгляните на вещь свежим взглядом – вполне возможно, что она окажется уже не такой привлекательной, как раньше.

Не привязывайте карту к интернет-магазинам

Онлайн-шоппинг стал таким простым и доступным, что начал вредить людям. А точнее их бюджету. Если вы привязываете карту к онлайн-магазину, у вас не остается и секунды, чтобы обдумать покупку – один клик и деньги списаны. Если же вам придется постоянно вводить реквизиты банковского счета, не исключено, что именно в этот момент вы передумаете и откажетесь от покупки.

Покупайте вещи с рук

Многие люди продают качественные вещи за полцены в связи с переездом или желанием побыстрее избавиться от ненужного. В числе таких вещей может быть спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, велосипеды, книги и даже мебель. Прежде, чем решиться на покупку дорогостоящего дивана, проверьте – может быть, кто-то продает точно такой же гораздо дешевле?

Запишитесь в библиотеку

Если вы не мыслите жизни без чтения и ежемесячно оставляете в книжных немалые суммы, попробуйте записаться в библиотеку. Чаще всего в библиотеках можно найти все, что вам нужно, и даже больше. При этом вы не тратите ни рубля. А еще во многих библиотеках можно получить временный доступ к онлайновым книжным сервисам и читать электронные книги бесплатно.

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