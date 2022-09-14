Фото Елизаветы II на купюрах помешало клиентке получить заказанный в сети товар

«Я опустошен смертью Ее Величества и скорблю со дня ее кончины. Я не могу заставить себя дойти до почтового отделения, так как мне придется расплачиваться банкнотами, на которых напечатано ее изображение, — уточнил продавец. — В связи с этим я отложил отправку всех посылок до окончания 10-дневного траура. Надеюсь, что вы понимаете и разделяете мое горе».