День 15 сентября в истории

Международный день демократии.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 8 ноября 2007 года.

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48 лет назад (1974) в Москве недалеко от станции метро «Беляево» бульдозерами была снесена выставка художников-нонконформистов, которая впоследствии получила название «бульдозерная выставка».

В сентябре 1974 году группа художников-нонконформистов решила организовать на пустыре около станции метро «Беляево» выставку своих картин под открытым небом. Идеологами этого мероприятия стали художник Оскар Рабин и коллекционер Александр Глезер. Моссовет своего разрешения на проведение выставки не дал.

Утром 15 сентября на пустыре художников встретила группа людей, собравшихся якобы на субботник. Участники выставки не успели распаковать свои картины, как на них напали. Полотна стали обливать водой, давить бульдозерами и ломать. Художников избивали и арестовывали.

Произошедшее вызвало широкий резонанс в зарубежной прессе. Участники «бульдозерной выставки» прославились на весь мир.

66 лет назад (1956) на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»

Самолёт был разработан в начале 1950-х годов в конструкторском бюро московского авиационного завода №156 (ныне КБ ОАО «Туполев») на базе стратегического бомбардировщика Ту-16. Генеральный конструктор — Андрей Туполев, главный конструктор — Дмитрий Марков.

15 сентября 1956 года Ту-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва — Иркутск. Лайнер преодолел расстояние в 4570 километров всего за 7 часов 10 минут, то есть в три раза быстрее, чем самолёты того времени.

Последний полёт Ту-104 состоялся в 1986 году. За 23 года самолеты этого типа перевезли порядка 100 миллионов пассажиров, выполнив 600 тысяч полетов.

100 лет назад (1922) Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О санитарных органах Республики».

Эта дата считается днём создания санитарно-эпидемиологической службы в нашей стране. Первая санэпидстанция была создана в белорусском городе Гомель 27 октября 1922 года.

За свою многолетнюю историю служба неоднократно реорганизовывалась. В 2004 году указом Президента РФ была создана Федеральная служба по надзору в сфере защи­ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб­надзор), которая осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей.

101 год назад (1921) Совнарком РСФСР принял декрет об охране здоровья детей.

Был образован Совет охраны здоровья детей, куда вошли представители Наркомздрава и Наркомпроса. В стране начали создаваться детские профилактические амбулатории, диетические столовые для школьников, оздоровительные площадки при школах, санатории для детей, страдающих неврозами и туберкулёзом, лесные школы.

159 лет назад (1863) в Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости».

Это одно из крупнейших общественно-политических изданий того времени было основано писателем Николаем Павловым и сначала выходило три раза в неделю. С 1868 года газета стала ежедневной и получила право печататься без предварительной цензуры.

К середине 1870-х годов «Русские ведомости» стали одним из наиболее влиятельных русских изданий. Из-за своей оппозиционной направленности газета неоднократно подвергалась репрессиям. Так, в 1898 и 1901 году её выпуск приостанавливался за нарушение циркуляра, который запрещал печатать отчёты о процессах против высоких чинов полиции.

После Октябрьской революции 1917 года «Русские ведомости» были закрыты.

Пройдет церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии.

В 32-й раз журнал «Анналы невероятных исследований», который учредил эту награду, объявит имена победителей.

Премия, присуждаемая с 1991 года, вручается тем ученым, чьи работы «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Церемония ежегодно проходит в гарвардском Театре Сандерса. Нобелевские лауреаты в бутафорских очках и с накладными носами вручают победителям не только статуэтки и дипломы, но и денежный приз — по 10 триллионов зимбабвийских долларов.

25 лет назад (1997) программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали домен google.com для созданной ими поисковой системы.

Она была создана на базе научно-исследовательского проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Позднее они показали свою систему одному из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшайму, тот заинтересовался и выписал студентам чек на 100 тысяч долларов. На эти деньги Ларри Пейдж и Сергей Брин в сентябре 1998 года основали компанию Google.

51 год назад (1971) была создана экологическая организация «Гринпис»

Основал организацию Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. 15 сентября 1971 года прошла ее первая организованная акция. Экологи на судне «Phyllis Cormac» (позднее оно получило название «Greenpeace») направились по маршруту от Ванкувера до Амчитки (Аляска). Так они выражали свой протест против ядерных испытаний в сейсмоопасных районах. Эта акция заставила правительство США прекратить испытания в районе Амчитки, позднее там был открыт птичий заповедник.

Сегодня «Гринпис» — это уже не небольшая группа энтузиастов, а мощная международная экологическая организация, представительства которой существуют более чем в 40 странах мира. Финансируется организация за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения.

105 лет назад (1917) вышел в свет первый номер журнала Forbes.

Его основал американский журналист Берти Чарлз Форбс. Изначально он хотел назвать своё издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему своё имя.

Сегодня Forbes — это один из ведущих деловых журналов в мире. Признание читателей он получил не только благодаря своим расследованиям в мире бизнеса и объективным оценкам событий, но и различным рейтингам, которые он публикует. Самый известный из них — рейтинг миллиардеров мира.