Ученые выяснили, чем питались древние люди

Группа китайских учёных под руководством У Янь из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии академии наук КНР провела анализ зубного камня из зубных окаменелостей ранних современных людей, живших в Восточной Азии от 80 до 120 тысяч лет назад.

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Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», эти зубные окаменелости были обнаружены в пещере Фуянь уезда Даосянь провинции Хунань.

Результаты исследования стали прямым доказательством того, что самые ранние современные люди в Восточной Азии питались растительной пищей. Кроме того, они имели привычку ковыряния в зубах.