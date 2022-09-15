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22 минуты назад

Китайские учёные выяснили, чем питались древние люди

Свободная пресса

Группа китайских учёных под руководством У Янь из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии академии наук КНР провела анализ зубного камня из зубных окаменелостей ранних современных людей, живших в Восточной Азии от 80 до 120 тысяч лет назад.

Ученые выяснили, чем питались древние люди
Фото: pixabay.compixabay.com

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», эти зубные окаменелости были обнаружены в пещере Фуянь уезда Даосянь провинции Хунань.

Результаты исследования стали прямым доказательством того, что самые ранние современные люди в Восточной Азии питались растительной пищей. Кроме того, они имели привычку ковыряния в зубах.

Самые актуальные новости об археологических находках в Китае, а также об истории, культуре, традициях, научных открытиях, событиях и жизни в КНР читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня.

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