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1 час назад

Что можно и чего категорически нельзя делать 15 сентября, в день Мамонтия

Волгоградская правда

В это время верующие люди чтят мученика Маманта и его родителей, которые пострадали за христианскую веру.

Чего категорически нельзя делать 15 сентября
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Согласно церковному преданию, Феодот и Руфина были знатными людьми, но за проповедование веры в Христа попали в темницу. Там они скончались, однако перед гибелью Руфина успела родить сына.

Мальчика Маманта воспитала богатая вдова-христианка. Юноша отличался даром красноречия и сумел убедить перейти в свою веру многих горожан. Когда же Мамант попал в темницу и подвергся пыткам, его спас ангел. Проповедник поселился на горе, где основал церковь.

В старину на Руси Маманта называли Овчинником и считали покровителем коз и овец. По преданиям, эти животные помогали прокормиться мученику в пустыне – из их молока он делал сыр.

На Мамонтия не выгоняли скотину со двора, за ней тщательно ухаживали. Святому также молились о защите стад от диких зверей. А на стол в этот день было положено выставить блюда из молока овец и коз – сыры и творог.

Чего нельзя делать 15 сентября

Не стоит жаловаться на жизнь и невзгоды, иначе проблем только прибавится.

Нельзя начинать в этот день новые дела – высока вероятность неудачи.

Покупки нужно отложить – приобретенные в это время вещи не принесут пользы.

Никогда не нужно отказывать в милостыне нуждающимся, иначе можно скоро оказаться на их месте.

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