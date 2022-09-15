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4 часа назад

День Мамонтия Овчарника: что нельзя делать 15 сентября

Мария Каткова

15 сентября в народном календаре отмечается день Мамонтия Овчарника. Он назван в честь мученика Маманта, который считался покровителем коз и овец. Отсюда и появилось название праздника. В материале "Рамблера" — о том, что можно и нельзя делать в этот день.

День Мамонтия Овчарника: что нельзя делать 15 сентября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наши предки в этот день убирали в сараях и коровниках, в эту дату нужно хорошо относиться ко всем животным, не только к овцам и коровам. Если у вас есть домашний любимец, угостите его любимым лакомством и уделите ему больше внимания.

Также на Руси в это время собирали поздний картофель. Этот корнеплод считался целебным, поэтому при простуде его использовали для ингаляции, а также носили его в кармане, если болели суставы. Женщины с утра умывались картофельной водой, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать 15 сентября

В этот день запрещено начинать что-то новое, так как все ваши планы не сбудутся или приведут к неудачным последствиям. Если у вас что-то не получается, запрещается сетовать на судьбу кому-либо. Даже если вы пожалуетесь близкому другу в этот день, то несчастье продолжит преследовать вас с новой силой. Привлечь негатив могут и грустные мысли, а также воспоминания о прошлом.

15 сентября не стоит совершать крупные покупки, так как они могут обернуться для вас неудачей. Также есть большая вероятность того, что вы попадете к мошенникам и с вас возьмут большую сумму, чем нужно.

Запрещено надевать в этот день яркую одежду, которая привлекает внимание. Из-за этого вы можете попасться на глаза людям, способным навести порчу или сглаз.

Народные приметы 15 сентября

  • Дождь сулит сухую осень
  • Если сегодня увидите низкие облака, то в скором времени ждите ураган
  • Красный закат говорит о том, что скоро начнутся заморозки
  • Если в этот день выпадает снег, не переживайте — он скоро растает
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