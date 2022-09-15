Звонки в дверь и неудавшиеся убийства: за что давали Шнобелевскую премию

В сентябре в 32-ой раз вручат Шнобелевскую премию за остроумные исследования и нелепые явления. Вспоминаем, кто и за что получал Шнобеля в последние годы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Александр Лукашенко против аплодисментов

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В копилке лидера Беларуси Александра Лукашенко сразу два Шнобеля. Впервые президент стал лауреатом в 2013 году. Тогда его отметил за запрет публичных аплодисментов. Вмести с ним обладателями премии стали минские полицейские, которые задержали за рукоплескания однорукого человека.

Второй раз в список Шнобеля Александр Лукашенко попал в 2020 году. Вместе с лидерами Турции, России, Великобритании и других стран его наградили за использование пандемии коронавируса в политических целях.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам стран за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи»,

– говорится на сайте премии.

Лукашенко

Дипломаты-шутники

В 2020 году эксперты Шнобеля обратили внимание на представителей правительств Пакистана и Индии. Премию они получили за безобидные шутки: дипломаты страны посреди ночи тайно звонили друг другу в дверь, а затем убегали.

Связь коррупции и ожирения политиков

В 2021 году премию получил Павло Блаватски. Жюри Шнобеля показалось забавным исследование степени ожирения политиков в постсоветских странах и уровня коррупции.

Как отмечал сам автор, на исследование его натолкнуло то, что одной из форм поощрения чиновников считаются банкеты. К однозначным выводам Блаватски пришел, когда изучил индексы коррупции в постсоветских странах и фото местных чиновников.

Киллеры-неудачники

Пятерым киллерам из Китая присудили Шнобеля за менеджмент в 2018 году. Наемные убийцы по цепочке передавали дело друг другу. От этапа к этапу процент от гонорара уменьшался, и ни один из киллеров не брался за дело. В итоге жертва осталась в живых, а заказчик и горе-исполнители отправились в тюрьму.

Кто и как присуждает Шнобелевскую премию

Премию вручают уже более 30 лет. Впервые ее раздали в 1991 году. Тогда американский журнал Annals of Improbable Research («Анналы невероятных исследований») решил отмечать научные открытия и явления, которые заставляют не только посмеяться, но и задуматься.

Награды выдают в десяти номинациях. Категории могут меняться от года к году. Некоторые из них звучат так же забавно, как и сами открытия или явления.