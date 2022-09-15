Амнезия или измена? Почему исчезла Агата Кристи

15 сентября 1890 года в небольшом городе Торки на побережье Великобритании родилась Агата Кристи. Позднее ее узнает весь мир, а ее книги станут бестселлерами и будут успешно продаваться даже спустя долгие годы. Однако один факт из жизни Агаты Кристи до сих пор будоражит сторонников конспирологических теорий: на волне своей популярности писательница неожиданно исчезла. О том, что стало причиной этого — в материале “Рамблера”.

Обстоятельства, способствовавшие исчезновению

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Агата Кристи исчезла в декабря 1926 года. Перед исчезновением она поругалась со своим супругом Арчибальдом. Он признался ей в неверности и заявил о намерении развестись. Выяснилось, что он влюбился в свою коллегу по гольфу Нэнси Нил.

Вместе с этим в жизни Агаты Кристи были и другие неприятности. В начале года умерла ее мать, в связи с чем она называла свое состояние “подавленным”. Кроме того, ее психическое здоровье страдало из-за постоянных ссор с мужем, которые случались на регулярной основе. Позже в своих мемуарах она написала, что только ее собака Питер “мог поддержать” и “вернул к жизни”.

После крупной ссоры с мужем Агата Кристи села в машину и уехала из их семейного дома. Прислугам она оставила записку о том, что направляется в Йоркшир, но никто не знал, куда конкретно собралась писательница.

На следующее утро на краю обрыва был обнаружен автомобиль Агаты Кристи. В машине была ее шуба, чемодан с вещами и водительское удостоверение. Полиция принялась искать ее, подозревая ее мужа. Сама Агата оставила ему записку, в которой обвинила его в предательстве. Однако Арчибальд его сжег. Позже это послужило поводом для появления версии о том, что писательница сама инсценировала свое исчезновение.

Обнаружение

Агату Кристи нашли спустя 11 дней. Она отдыхала в отеле в Йоркшире, где зарегистрировалась под именем под фамилией любовницы своего мужа и представилась Терезой Нил. Как рассказали горничные, она приехала в отель на такси, сказала, что приехала в англию впервые из Кейптауна.

Сходство обнаружила горничная, так как фотографии Агаты и ее приметы были опубликованы во многих газетах. В отель пригласили ее супруга, который ее узнал. Иронично, что в момент, когда ее обнаружили, она читала в газете статью о своем исчезновении.

После этого муж писательницы забрал ее и отвез в поместье к сестре.

Версии

Существует несколько версий, которые предполагают, что стало мотивом для исчезновения Агаты Кристи.

Амнезия. Те, кто присутствовал при воссоединении Арчибальда и Агаты, утверждают, что она действительно его не узнала. Другие говорят, что узнала, но не подала виду. Официальной причиной исчезновения считается амнезия, которая была вызвана стрессом и жизненными потрясениями. Когда ее перевезли в поместье сестры, ее осмотрел семейный врач. Он подтвердил амнезию и заявил, что ей нужен покой и консультация психиатра. Однако это — не единственная версия.

Измена. Агата была человеком старых устоев, ее современники верили, что расторжение брака плохо сказывается на репутации женщины, поэтому она не могла допустить развода. Так, во время своего исчезновения она хотела подставить мужа и посадить его за решетку. Поэтому она могла оставить письмо и наводила полицию на супруга во время поисков.