Зачем Сталин дал суверенитет Белоруссии и Украине после войны

В 1940 году Лига Наций в связи со Второй мировой войной приказала долго жить. Когда в 1942 году оформилась антигитлеровская коалиция, в ней стал обсуждаться вопрос о создании после войны такой международной организации, которая обладала бы большим авторитетом и полномочиями для пресечения агрессии, чем почившая Лига наций. Название такой организации дала декларация, подписанная и провозглашённая 1 января 1942 года в Вашингтоне двадцатью шестью странами-союзниками в войне – Декларация объединённых наций. Таким образом, название Организации объединённых наций (ООН) родилось на три года раньше самой этой организации.

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Сорок восемь штатов против шестнадцати союзных республик

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Вопросы структуры и процедуры принятия решений в будущей ООН были предметами обсуждения на встречах «Большой тройки» (глав исполнительной власти США, СССР и Великобритании) и конференциях дипломатов трёх великих антифашистских держав во время войны. Сталина больше всего беспокоил вопрос, что англо-саксонские страны будут иметь там большинство, так как британские доминионы – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Индия – должны были войти туда как отдельные независимые государства.

В связи с этим в советских верхах родилась идея добиваться вступления в ООН не целиком всего Советского Союза, а всех его (на тот момент) шестнадцати союзных республик по отдельности. Данное предложение было озвучено послом СССР в США Андреем Громыко на Вашингтонской конференции представителей внешнеполитических ведомств США, СССР и Великобритании, проходившей с 28 августа по 21 сентября 1944 года на вилле Думбартон-Окс. Партнёры СССР по коалиции, как и следовало ожидать, негативно отнеслись к данному предложению. Президент США Франклин Рузвельт, узнав о нём, тут же выдвинул встречное предложение: чтобы в ООН отдельно вступили все 48 (в тот момент) штатов США.

Сошлись на двух

Однако советское предложение не было отвергнуто категорически: западные страны стремились к согласию и сотрудничеству с СССР. 9 октября 1944 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль прилетел в Москву на встречу со Сталиным. Оба лидера решили вернуться к данному вопросу на следующей встрече «Большой тройки», о чём они сообщили 10 октября в совместном послании Рузвельту.

4 февраля 1945 года открылся саммит в Ялте. 6 февраля нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов внёс опережающее предложение о принятии в ООН отдельно от СССР всего трёх его союзных республик – Украины, Белоруссии и Литвы. Это было мотивировано со стороны СССР, по воспоминаниям Черчилля, тем, что эти республики «понесли большие жертвы в войне, первыми подверглись нападению и сильно пострадали». Причём сразу было оговорено, что СССР согласен и на отдельное принятие в ООН только двух советских республик. Тем самым практически сразу круг кандидатов на самостоятельное вхождение в ООН из состава СССР был очерчен только Украиной и Белоруссией.

Западные партнёры СССР не имели возражений против такой постановки вопроса. Так Украинская и Белорусская ССР стали членами ООН в числе первых, 24 октября 1945 года.

Сталинские игры в суверенитет республик

Советский Союз загодя готовился к такому «размножению» своего представительства в послевоенных международных организациях. 1 февраля 1944 года на свою вторую за время войны сессию собрался Верховный Совет СССР. Он дополнил Конституцию СССР двумя статьями – 18а и 18б. Первая из них устанавливала право каждой союзной республики вступать в прямые отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими представителями. Вторая вводила право союзной республики иметь свои республиканские войсковые формирования. Одновременно была изменена формулировка 77-й и 78-й статей, по которым наркоматы обороны и иностранных дел переводились из разряда исключительно общесоюзных министерств в разряд министерств союзно-республиканских.

Тем самым все союзные республики СССР обретали формальные атрибуты суверенных государств. На практике наркоматы обороны и иностранных дел были созданы во всех союзных республиках, кроме РСФСР. Любопытно, что республиканские наркоматы обороны были упразднены почти сразу по окончании Второй мировой войны. Однако статья Конституции СССР о республиканских воинских формированиях сохранялась до её отмены в 1977 году. В новую Конституцию СССР, принятую 7 октября 1977 года, статья о республиканских армиях не была включена.

Между тем республиканские ведомства (с 1946 г. министерства) иностранных дел неизменно действовали с тех пор во всех (кроме РСФСР) союзных республиках до того момента, когда республики в 1991 году стали независимыми государствами. Конституция СССР 1977 года сохранила право союзных республик на ведение внешнеполитических сношений, дополнив её пунктом о членстве в международных организациях.

Выгоды такого положения

Членство Украины и Белоруссии в ООН предоставляло Советскому Союзу преимущества в проведении своей внешнеполитической линии, когда по тем или иным причинам непосредственное участие СССР не представлялось удобным. Так, Украинская ССР состояла членом Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав палестинского народа и Специального комитета ООН против апартеида.