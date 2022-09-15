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3 часа назад

В Китае обнаружены древнейшие останки гиббона

Gismeteo

Согласно опубликованной в журнале Journal of Human Evolution научной работе, международной группе антропологов во время проведения раскопок вблизи деревни Лейлао в Китае удалось найти окаменелые останки гоминидов, которые ранее не были известны науке. Отмечается, что они были названы юаньмоупитеками.

В Китае обнаружены древнейшие останки гиббона
Фото: unsplashunsplash

Предполагается, что открытие ученых имеет все шансы стать недостающим звеном в эволюции человекообразных обезьян, поскольку останки относятся к древнейшему представителю семейства гилобатид, в которое входят 20 разных видов гиббонов, проживающих в настоящий момент на территории Азии и Индии.

Gismeteo

Ученые подчеркивают, что эти останки крайне редкие, и большая часть из них является зубами или фрагментами челюстей возрастом в пределах 2 миллионов лет. Нынешняя находка, в свою очередь, продлевает летопись этого семейства еще на 8 миллионов лет назад.

Анализ обнаруженных окаменелостей показал, что приматы был в возрасте двух лет на момент смерти, то есть это был детеныш.

Обнаруженный вид, по данным ученых, сопоставим по размерам с ныне живущими особями того же семейства, но некоторые их черты более примитивны, что только подтверждает преемственность с современными видами.

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