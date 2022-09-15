Почему турецкий кофе подают с водой

Кофе с водой подавали еще во времена Османской империи. Есть несколько версий, зачем. Одна из них - яд. Все блюда, которые подавались султану, сначала проверялись слугой, но только не кофе. Этот напиток правители предпочитали не делить ни с кем, поэтому проверяли его самостоятельно, добавляя в стакан немного воды. Считалось, что, если в кофе добавлен яд, от воды он начинал пузыриться. Согласно еще одной версии, традицию пошла от греков, которые таким образом освежались после горячего напитка в жаркую погоду.