Почему турецкий кофе подают с водой

В Турции принято подавать чашку кофе со стаканом холодной воды. Откуда пошла эта традиция и какая от нее польза? Рассказываем в материале "Рамблера".
Кофе с водой подавали еще во времена Османской империи. Есть несколько версий, зачем. Одна из них - яд. Все блюда, которые подавались султану, сначала проверялись слугой, но только не кофе. Этот напиток правители предпочитали не делить ни с кем, поэтому проверяли его самостоятельно, добавляя в стакан немного воды. Считалось, что, если в кофе добавлен яд, от воды он начинал пузыриться. Согласно еще одной версии, традицию пошла от греков, которые таким образом освежались после горячего напитка в жаркую погоду.
Однако употребление кофе с водой можно объяснить и с точки зрения пользы. Напиток способствует сильному обезвоживанию организма, а вода помогает восполнить дефицит. Также кофе поднимает артериальное давление. Выпитый стакан воды помогает его нормализовать.
Еще одна причина запивать кофе водой - зубы. Известно, что напиток придает эмали желтый оттенок, образуется налет. Вода же смывает пигмент сразу и не дает ему окрасить зубы.
Кроме того, это очищает вкусовые рецепторы. Ценителям кофе вода помогает лучше чувствовать кофейные ноты.