Любовь и боль: семейная хроника Гумилева и Ахматовой

Анна Ахматова – талантливый и великий поэт. Её имя ассоциируется у читателей с абсолютной любовью. Её образ прочно олицетворяет любовь ко всему во всех её проявлениях. Её тонкая поэтичная душа излучала любовь тонкими ниточками кружева, которые окутывали сердца читателей.

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Однако её история любви с Николаем Гумилёвым принесла ей отнюдь не лёгкость и романтику – отношения с поэтом были больше похожи на бесконечное мучение и боль.

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Созданы друг для друга

Юные поэты познакомились перед Новым годом. Они оба – гимназисты в Царском Селе. Анне Горенко 14, она строптива, взбалмошна и резковата. Из-за своего характера она выделяется среди сверстниц.

Гумилёву 17. Эмоциональный, ранимый и впечатлительный фанат творчества Оскара Уайлда. Он старался во всём быть похожим на любимого писателя – красил глаза, тушевал губы, носил кудри и цилиндр.

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24 декабря 1903 года Николай с братом совершали вечернюю прогулку. Тогда Дмитрий был увлечён Валерией Тюльпановой, но она игнорировала юного гимназиста. В тот вечер Валерия была с подругой Аней. Но она не произвела впечатления на парня. И тогда он ещё не знал, что спустя время она станет его супругой.

«… но люди, созданные друг для друга, соединяются, увы, так редко…»

— Н.Гумилёв.

Через полгода, в мае 1904 года, они встретятся вновь. У брата Гумилёва, Дмитрия, состоялся выпускной вечер. Влюблённый юноша приглашает на него Тюльпанову. А она опять приходит с подругой. Так Анна Горенко становится «парой на вечер» для Николая. Но именно эта «одноразовая» встреча перерастает в большое чувство – стремительную, мучительную и странную любовь.

После этой встречи на выпускном балу Николай Гумилёв не мог перестать думать об Анне. Он поджидал её возле Мариинской гимназии, провожал до дома, часто назначал встречи. Молодые люди часто гуляли в окрестностях Царскосельского вокзала, по Безымянному переулку и парку.

«… Вот идут по аллее, так странно нежны, Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя…»

— Н. Гумилёв.

Эти томные вечера под луной, стихи и рассказы Горенко не воспринимала серьёзно. На тот момент лишь Гумилёв боготворил Анну, а та была тайно влюблена в репетитора.

Николай не сдавался, посвящал любимой стихи, где главной героиней была она. В его произведениях часто встречается образ девушки, которую он называет колдуньей, русалкой или нимфой. И только близкие знали, что это всё образ Анны Горенко.

Три отказа Анна Ахматовой

Узнав о влюблённости своей избранницы в студента Голенищева-Кутузова, Гумилёв «пускается во все тяжкие». Он ведёт себя агрессивно, срывается на товарищей, часто попадает в конфликтные ситуации. Так, в пасхальные каникулы 1905 года, он даже ввязался в дуэль. К счастью, боя удалось избежать.

Той весной Гумилев делает возлюбленной предложение, но Анна ему отказывает. И это станет первым её отказом из трёх. В тот момент казалось, что их отношения закончены. В августе Анна с матерью покидает Царское Село и разрывает всякое общение с Николаем.

Расстроенный Николай погружается в работу и творчество. Он оканчивает гимназию и уезжает в Париж. Там он продолжает образование, пишет стихи, начинает работу над журналом «Сириус» вместе с художниками А. Божеряновым и М. Фармаковским.

Конечно, жизнь у Гумилёва в городе влюблённых не могла сложиться только на творческом поприще. Он заводит мимолётные романы, встречается с дамами, одной из которых становится «куртизанка Содома» — баронесса Орвиц-Занетти.

Гумилёв проходит отличную учёбу в Сорбонне, параллельно отправляется в путешествие по Италии, занимается творчеством, но забыть Анну никак не может.На тот момент Горенко живёт в Крыму с родителями. Она много думает об отношениях с Гумилёвым, не может разобраться – любовь это или от скуки. Тогда она пишет стихи, в строках которых упоминает Николая.

«…Звук шагов я издали ловлю…Ты опять, опять со мной, бессонница!…»

— А. Ахматова.

На эмоциях она пишет письмо Гумилёву, который моментально срывается к возлюбленной. Там чувства его накрывают с головой, он начинает вновь оказывать знаки внимания Анне. Однажды они прогуливались по побережью, Николай делает Анне второе предложение, посчитав обстановку весьма подходящей для этого.

Но и в этот раз Анна отказывает Николаю. Она объясняет это тем, что увидела на берегу мёртвых дельфинов, и посчитала дурным знаком. Второй отказ возлюбленной Гумилёв переживает ещё хуже, чем первый. Он впадает в жуткую депрессию, принимает решение свести счёты с жизнью, он бросается с обрыва в озеро Турвиле.

К счастью, горе утопленника удалось спасти. Но с тех пор знакомые начинают подшучивать над ним. Возможно, именно такая травля и раззадоривает Гумилева – он в третий раз предлагает Горенко выйти за него замуж. И вновь получает отказ.

Такого удара он перенести уже не мог. Гумилев возвращается во Францию и отправляется в Булонский лес, где выпивает огромную дозу снотворного. Но так уж распорядилась судьба – Гумилёву не суждено было погибнуть в столь юном возрасте. Проходящий лесничий спасает поэта. Гумилёв не может собраться с мыслями и уезжает в Африку.

Восемь горьких лет вместе

Анна вполне нормально перенесла отъезд Николая. К тому же её стихи начинают приобретать популярность. Её творчество публикуется в Петербурге. Отец не разделяет увлечение дочери и запрещает Анне использовать их фамилию в её творчестве. Тогда она принимает решение взять фамилию прабабушки – с этих пор мир узнаёт Анну Ахматову.

Забывая о неудачах на любовном фронте, Гумилёв возвращается на родину. Его творчество также обретает популярность, и ему приходится встречаться с Ахматовой в узких кругах литераторов.

Неожиданностью для всех становится известие о внезапной помолвке Ахматовой и Гумилёва. Это событие настолько взбудоражило общественность, что многие не верили в искренность этих чувств. Сама Ахматова писала подруге, что не уверена в том, что чувства к Николаю являются настоящими.

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В 1910 году они женятся. В этот союз никто не верил, даже родные Ахматовой не приехали на венчание. Клятву перед Богом пара дала в апреле в Николаевском соборе на левом берегу Днепра.

Но этот брак был обречён. Начались тяжёлые и горькие будни двух поэтов. Казалось, они совершенно не понимают друг друга. Через два года у пары родился сын Лев. Но рождение ребёнка не помогает наладить отношение между супругами.

Гумилёв часто был в отъездах, а Ахматова сидела с ребёнком. Николай не славился верностью и часто изменял жене. И хотя они договаривались о третьих лицах рассказывать друг другу, легче Анне от этого не становилось.

Зимой Ахматова напишет письмо подруге, где пожалуется на невыносимый характер мужа и постоянные измены.

«Хуже не бывает. Хочу смерти. Если бы я умела плакать…»

Сына двух поэтов берёт на воспитание мама Гумилёва. Ахматова переносит свою депрессию в стихи.

«Он любил…Он любил три вещи на свете:За вечерней пенье, белых павлиновИ стёртые карты Америки.Не любил, когда плачут дети,Не любил чая с малинойИ женской истерики.А я была его женой». А. Ахматова.

На двоих одна душа

Страсти в отношениях Гумилёва и Ахматовой прерывает Первая мировая война. Николай уходит на фронт. Анна начинает искать любовь в объятиях других мужчин. Перебрав несколько любовников, она делает выбор – её избранником становится поэт и переводчик Владимир Шилейко.

Вернувшись с войны, Гумилёв не может принять этот факт, и навсегда расстаётся с Анной. Позже он предпримет несколько попыток к примирению, но они терпят фиаско. В 1918 году они официально разводятся.

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Спустя время Гумилёв ещё раз женится, а у Ахматовой будет несколько мужей. Но позже она признается, что только к Николаю она испытывала по-настоящему тёплые чувства.

В 1921 году Гумилёва расстреляли большевики. Узнав об этом, она отправилась на панихиду в Ленинград. Она хранила его рукописи, издавала сборники стихов Гумилёва, сотрудничала с биографами.

До последнего она называла себя вдовой Гумилёва, несмотря на несколько браков за плечами. До конца жизни она посвящала Николаю свои стихи.