Шнобелевская премия 2022: лось для краш-тестов и утиный строй

Состоялась 32-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии. Десять лауреатов получили свою долю внимания и 10 трлн зимбабвийских долларов (около 10 американских долларов), сообщается на сайте премии improbable.com.

Фото: Мир24 Мир24

Премию в номинации «Техника безопасности» дали шведскому инженеру Магнусу Генсу, который изобрел чучело лося для проведения краш-тестов автомобилей.

В номинации «Техника» победил японский профессор Ген Мацудзаки, который выяснил, как эффективнее использовать пальцы для поворачивания дверной ручки.

Сертификат победителей в номинации «Прикладная кардиология» получили ученые за исследование того, что сердца влюбленных начинают биться синхронно.

В номинации «История искусства» победили ученые из Нидерландов, которые обнаружили на глиняных сосудах майя доказательства, что древние индейцы во время ритуалов делали клизмы с наркотическим веществом.

Жюри также отметило работу ученых, которые изучали причины сложности восприятия юридических текстов, они стали лауреатами в премии «Литература».

В категории «Биология» победили ученые, исследовавшие анатомические особенности бразильских и колумбийских скорпионов.

Также несколько групп ученых получили Шнобелевскую премию за исследование того, как утята держатся друг за дружкой и мамой-уткой, за изучение снижения боли и побочных эффектов от химиотерапии при помощи мороженого, за поиск причины успеха не талантливых, а удачливых людей, за разработку алгоритма для сплетников, который поможет им выбрать, когда говорить правду, а когда можно приукрасить.