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4 часа назад

Найдена самая старая мумия динозавра

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Канады нашли останки самой старой мумии динозавра, об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Университет Рединга.

Найдена самая старая мумия динозавра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обнаружить прекрасно сохранившиеся окаменелости ступней и части хвоста удалось в скале, во время разведывательной экспедиции в канадском парке динозавров в Альберте. Они принадлежат молодому утконосому гадрозавру, который погиб в промежутке между 77-75 миллионами лет назад, примерно за десять миллионов лет до того, как все динозавры вымерли. По мнению специалистов, животное либо умерло сразу или его еще при жизни занесло песком и илом в реке. Благодаря этому у динозавра прекрасно сохранились сухожилия и кожа, на которой можно разглядеть отдельные чешуйки.

Согласно оценкам, рептилия было около четырех метров в длину, в то время как взрослые сородичи достигали почти десяти метров. Для точного определения вида ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы проанализировать череп.

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