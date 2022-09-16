Найдена самая старая мумия динозавра

Обнаружить прекрасно сохранившиеся окаменелости ступней и части хвоста удалось в скале, во время разведывательной экспедиции в канадском парке динозавров в Альберте. Они принадлежат молодому утконосому гадрозавру, который погиб в промежутке между 77-75 миллионами лет назад, примерно за десять миллионов лет до того, как все динозавры вымерли. По мнению специалистов, животное либо умерло сразу или его еще при жизни занесло песком и илом в реке. Благодаря этому у динозавра прекрасно сохранились сухожилия и кожа, на которой можно разглядеть отдельные чешуйки.