Яркая окраска подвергает птиц опасности отлова

Яркая окраска тропических птиц несет в себе серьезную угрозу их жизни. Дело не только в том, что она делает своих обладателей хорошо заметными для хищников, но и в том, что такие птицы наиболее привлекательны для человека в качестве домашних животных. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Человек издавна содержит птиц в качестве домашних питомцев. При этом часто эти животные становятся любимцами благодаря способности красиво петь или воспроизводить человеческую речь. С другой стороны, некоторые птицы, особенно привезенные из тропических регионов, привлекают своей яркой окраской. Поэтому они приобретают ценность для человека с эстетической точки зрения.

Международная научная группа провела исследование, в котором показала, что эстетическая ценность тропических птиц для человека ставит под угрозу биоразнообразие. Анализ показал, что около 65% певчих птиц с уникальной привлекательной окраской сосредоточено в тропиках. При этом торговля домашними животными, которая затрагивает 30% всех видов птиц, в основном нацелена на наиболее красивых с точки зрения человека представителей.

Кроме того, ученые определили 478 тропических видов, которые по этой причине могут стать объектом активной торговли в ближайшем будущем. Неожиданным для исследователей стало то, что под угрозой находятся птицы не только ярких цветов, таких как желтый, оранжевый и синий, но и абсолютно белые особи.

«Понимание того, что мотивирует торговлю, важно для выявления видов, подверженных риску и требующих более активной защиты от отлова. Торговля должна регулироваться, исходя из принципа сохранения устойчивости экосистем»,

— рассказывает Ребекка Сеньор, сотрудник Даремского университета.