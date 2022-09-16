Один против взвода: удивительный подвиг десантника Камоликова

Рассказывают, что в Отечественную войну 1812 года один русский егерь несколько часов сдерживал превосходящие силы французов. И якобы сам Наполеон, стоя над телом павшего русского воина, сказал, что будь у него побольше таких солдат, мир бы давно был у его, Наполеона, ног. Быль это или небыль — неизвестно. Но вот история, о которой рассказывается дальше — быль и она запротоколирована. Материалы находятся в Центральном архиве Министерства обороны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В боях за Родину

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Дмитрий Камоликов родился в 1923 году, в Казахстане. Жил на Алтае, потом в Казани. Окончил семилетку и школу ФЗО. В ряды РККА Камоликова призвали в феврале 1942 года и через месяц он уже прибыл на фронт. Солдат, не раз отлично выполнял задания командования, был трижды ранен.

Инициативный, грамотный и сообразительный боец стал младшим командиром: в звании гвардии сержанта командовал отделением воздушных десантников на Втором Украинском фронте. Неоднократно отличился во время Будапештской операции, стал Героем Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался в 1945-м году.

Один против взвода

Главный свой подвиг Камоликов совершил в самом начале ноября 1944 года. Отделение, которым он командовал, переправлялось ночью через Тиссу. Взрыв разбил лодку в щепки. Камоликов в ледяной воде вплавь преодолел расстояние до берега и, ворвавшись во вражескую траншею, уничтожил пулемётный расчёт врага. Удерживая плацдарм, Дмитрий умело командовал бойцами. Его отделение за сутки отразило 12 атак, трижды под руководством командира ходили в рукопашную.

Как описано в наградном листе на представление к званию Героя Советского Союза, во время восьмой атаки противника Камоликов в одиночку выдвинулся навстречу вражескому взводу, ведя огонь из трофейного пулемёта и забрасывая наступавших трофейными гранатами. Это произвело на врагов такое впечатление, что они не выдержали и побежали. Отделение, развивая успех, преследовало бегущих.

По итогам суток боёв отделение Камоликова взяло несколько десятков пленных, его действия позволили полку продвинуться вглубь вражеской территории на семь километров. И везде Камоликов был на самом острие событий.