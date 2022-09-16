Попробуйте решить: самая популярная советская картинка-загадка

В советское время досуг у людей не строился вокруг смартфонов и сотни телевизионных каналов. Наоборот, развлечения были в книгах, журналах, газетах и радио. Так, советские граждане любили разгадывать картинки-загадки. Подробнее об одной из самых популярных таких загадок читайте в материале "Рамблере".
Суть таких загадок заключалось в том, чтобы ответить на несколько вопросов, глядя на одну картинку. Иногда для правильных ответов хватало логики, хорошего кругозора и знания тонкостей советской эпохи.
Так, нужно внимательно вглядеться в детали картины и ответить на следующие вопросы:
1. Какое время года соответствует событиям на картине?
2. Какой месяц? (Этот вопрос связан с первым. Смотреть нужно внимательнее.)
3. Мальчик на картинке ходит в школу или сейчас отдыхает на каникулах?
4. Есть ли в квартире централизованный водопровод?
5. Кто еще живет здесь кроме мальчика и папы?
6. Какая профессия у отца?
Снова вглядитесь в картинку и попробуйте ответить на вопросы. Чуть ниже мы покажем правильные ответы:
1. Мальчик стоит в сапогах, а печь стоит с открытым отдушником. Нетрудно догадаться, что действия происходят зимой.
2. Внимательные заметят на стене календарь. Видно, что на нем последний лист. Значит действия происходят в декабре.
4. Мальчик умывается из простого умывальника, а значит водопровода нет.
5. О том, живет ли здесь мама сказать однозначно сложно, но очевидно, что у мальчика есть младшая сестра, потому как в комнате есть детские игрушки и куклы.
6. На столе перед отцом лежит молоточек, а в кармане у него находится трубка для прослушивания пациентов - такие использовались до появления фонендоскопов. Значит, отец мальчика — доктор.