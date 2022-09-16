Ученые сделали открытие благодаря навозу

На данный момент широко распространено мнение, что люди начали заниматься земледелием и культивированием растений раньше, чем животноводством. Однако новый анализ древнего навоза животных, найденного в Абу-Хурере, показал, что это может быть заблуждением.

Фото: InScience InScience

Жители этого поселения могли заниматься животноводством уже 12 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.Абу-Хурейра — археологический памятник на месте ранненеолитического поселения (основано примерно в 9500 году до н.э.) в западной Месопотамии вдоль южного берега реки Евфрат. Сегодня это территория Сирии.

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Люди населяли древний город в период перехода от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Это делает Абу-Хурейру важным объектом для исследования, при помощи которого ученые могут подробнее понять, как этот переход случился.

В 1970-е власти Сирии решили возвести плотину на реке и затопить прилегающие территории. По этой причине археологи начали раскопки в этом месте. Исследователи до сих пор анализируют собранные там образцы — уточняют временные рамки, изучают ранние методы выпаса скота.

Специалисты из Университета Коннектикута (США) во главе с Алексией Смит изучили собранный в Абу-Хурейре древний навоз животных. Они исследовали частицы сферолита (крошечные соединения карбоната кальция), обнаруженные в навозе, используя при этом новый метод количественного анализа соединений. Полученные данные ученые рассмотрели в совокупности с уже имеющимися зооархеологическими и археоботаническими свидетельствами.

Анализ показал, что люди, населявшие Абу-Хурейру 12,8-12,3 тысячи лет назад, использовали навоз в качестве топлива и, возможно, уже держали овец рядом со своими жилищами. Позже они стали использовать навоз для штукатурки пола. Через некоторое время количество сферолитов в навозе уменьшается — это говорит о начале массового выпаса скота уже вдали от поселения. Здесь это произошло на 2 тысячи лет раньше, чем в других исследованных на настоящий момент местах.

Полученные данные укрепляют гипотезу, согласно которой люди начали заниматься скотоводством одновременно или даже раньше, чем культивированием растений. Это оспаривает принятое сегодня мнение, что земледелие появилось раньше.

Исследователи собираются продолжить изучение раннего животноводства и постепенно расширить зону сбора образцов древнего навоза. Новый метод количественного анализа сферолитов поможет отобрать наиболее точные данные. Ученые объясняют: