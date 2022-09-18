Тайные школы и уголовные сроки: что творилось в Новосибирске в 1970-х

Более полувека тому назад в Новосибирске пользовался популярностью публицистический роман «Саргассово море». Речь в нем велась о бедных овцах и лукавых пастырях – о религии. Обком КПСС внимательно следил за пропагандой советского образа жизни и замечал провалы в атеистическом воспитании новосибирцев.

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В архиве сохранилась погромная «Справка о состоянии атеистического воспитания населения области». В ней отмечалось, что церкви «постепенно хиреют и теряют своих приверженцев». Число религиозных объединений в области уменьшилось с девяноста в 1961 году до пятидесяти одного в 1971-м. Двадцать пять общин были официальным порядком зарегистрированы, а 26 функционировали незаконно, хотя успешно. Рост крещеных детей увеличивался: в 1968 году их было 4417 (12,6 % к числу родившихся), а в 1970-м – 5092 (14,5%).

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Чем же антиобщественным, по мнению коммунистов, занимались адепты религии? Строительством, религиозным образованием и агитацией. Католики добивались открытия своей церкви в левобережье, собрали сотню подписей. Сейчас там есть Римско-католическая церковь, построенная поляками. Баптисты-сторонники Совета Церквей организовали молельный дом в Дзержинском районе. Адвентисты седьмого дня создавали тайные школы по обучению детей своей вере. Иеговисты забрасывали в почтовые ящики новосибирцев листовки религиозно-фанатического содержания. Давали пищу для размышлений сотрудников обкома КПСС выступления и акции евангелистов, пятидесятников, меннонитов, старообрядцев. В пограничных районах с Казахской ССР были влиятельны исламисты, а в Новосибирске – иудеи.

В начале семидесятых годов прошлого века верующим в Новосибирске причинили значительный ущерб. Так, постановлением нарсуда Дзержинского района был изъят в собственность государства дом площадью 109 квадратных метров, который принадлежал гражданке М. Самсоновой. На молебны в нем собиралось до 150 баптистов-раскольников. Власти ликвидировали этот молельный дом под надуманным предлогом. Группа сектантов во главе с плотником СУ-19 треста № 30 И. Мирошниченко и конструктором завода «Экран» В. Орловым пыталась проникнуть в конфискованный дом для проведения молитвенного собрания. Но органы были начеку, и по два года лишения свободы получил каждый организатор. Через год сектанты возвели без соответствующего разрешения пристройку к личному дому гражданки У. Бородиновой, чтобы там собираться и молиться. Пристройку разобрали принудительно по решению райисполкома.

В противоборстве с властями потерпели поражение и адвентисты. Они открыли в Новосибирске законспирированную школу для обучения детей. Были пойманы и осуждены к лишению свободы нарсудом Центрального района создатели подпольного учебного заведения бывший фельдшер станции «Скорой помощи» М. Зозулин, его жена, а также гражданка Р. Прилуцкая. К слову, многие из упомянутых страстотерпцев стали известными за рубежом правозащитниками, их принимали даже в резиденции президента США. Учебное подполье было хорошо оснащено – в нем имелись методические пособия, конспекты, религиозная литература, магнитофон и фильмоскоп.

Функционер обкома В. Ващенко отмечал в справке, что незаконные проповеди шли рука об руку с криминалом. Следственные органы арестовали секретаря епархиального управления Чугайнова, который долгое время скупал похищенный строительный материал. Понятно, что дефицитный кирпич церковникам не отпускали, а храмы возводить надо было.

Опаснее материального воровства были «духовные» кражи. За умы и совесть горожан боролись сотрудники КГБ. Они отслеживали ситуацию. Так, обком КПСС был проинформирован о происках американских туристов, сотрудников американских радиостанций – неких Сергия и Уинглема, выяснявших степень влияния радиотрансляций из-за океана. Израильтяне успешно контактировали с приветливыми местными иудеями.

Не все было прекрасно в лагере воинствующих атеистов. В декабре 1970 года экономист ВАСХНИЛ, коммунист с 13-летним стажем И. Келасьев подал заявление о выходе из партии: он уверовал в Бога. Учащаяся десятого класса Галина Коробкина изъявила желание постричься в монахини. Работница БЭМЗа комсомолка Зоя Иванова вступила в секту адвентистов. Окрестилась бывшая завучетом Черепановского райкома ВЛКСМ Людмила Русских.