Литература памяти и ее разновидности

Зачем люди пишут мемуары и ведут дневники, а также что интересного предлагает книжный рынок в этом жанре.
Американский литературовед Дж. Томас Коузер в своей книге "Мемуары: введение" утверждает, что читателей в мемуарной литературе привлекают не детали и стилистика, а "мудрость и процесс самопознания" главного героя, которым всегда является автор.
Мемуары как литературный жанр существуют давно. К одним из первых известных миру мемуаров относят "Комментарии к Галльским войнам" Юлия Цезаря. Но считается, что в том виде, как мы его себе представляем, этот вид прозы появился в XV веке. Тогда дипломат Филипп де Коммин фиксировал события, происходившие с ним и в его стране. Это стало важным историческим документом о Французском королевстве и Бургундском герцогстве. А дочь короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи принцесса Маргарита де Валуа, больше известная как "Королева Марго", стала первой женщиной, написавшей мемуары в тот период.
Мемуары были и продолжают оставаться довольно популярным жанром. Но в отличие от автобиографии они не дают исчерпывающий отчет о чьей-то жизни. Мемуары — это серия формирующих или заметных воспоминаний и событий, которые определенным образом повлияли на автора. Повествование в основном сосредоточено на его мыслях и чувствах, которые впоследствии были интегрированы в личный опыт и сформировали определенные взгляды мемуариста.
К примеру, американский писатель Генри Дэвид Торо опубликовал книгу "Уолден, или Жизнь в лесу" в 1854 году. В ней он описал, как вы уже поняли, свой опыт жизни в лесу Новой Англии. В 1937 году под псевдонимом Исак Динесен вышла в свет книга Карен Бликсен "Из Африки". Датская писательница и баронесса рассказала о времени, когда она управляла кофейной плантацией в Кении. "Праздник, который всегда с тобой" — это рассказ Эрнеста Хемингуэя о его пребывании в Париже в 1920-х годах в качестве американского экспатрианта. А "Путешествие с Чарли в поисках Америки" — это мемуары Джона Стейнбека об эпической поездке по стране вместе со своим пуделем. Все это стало классикой жанра.
Почти во всей мемуарной литературе автор, он же главный герой, проходит эмоциональную эволюцию. Это помогает читателям отождествлять себя с мемуаристом и его борьбой. К примеру, автор может рассказывать историю своего брака и его крушение, переживание потери близкого человека или историю похода со сложным маршрутом.
Для удержания внимания читателя в мемуарах, как и в художественной прозе, присутствуют препятствия. Они стоят на пути автора в получении желаемого или необходимого. В книге "Нация прозака" журналистка Элизабет Вурцель описывает свою борьбу с депрессией, а также сложности жизни молодой женщины в Америке 1990-х. В этом случае препятствиями выступают психические заболевания, которые осложняются стрессом от поступления в колледж, от первой работы и межличностных отношений. В результате Вурцель не столько побеждает депрессию, сколько учится с ней жить и укрощает ее с помощью лекарств.
В мемуарах, в отличие от автофикшн-литературы, повествование всегда ведется от первого лица. Это делает историю личной, а опыт субъективным. Хотя достичь объективности в этом жанре практически невозможно, поскольку излагаемые события проходят фильтрацию через точку зрения автора. Американский писатель и эссеист Стив Алмонд однажды сказал: "Воспоминания — это радикально субъективные версии объективных событий".
Часто мемуары ограничены одной темой. У автора нет цели запечатлеть все критические моменты жизни. Он старается отметить только те, что имеют особое значение в контексте общей темы. К примеру, в 2019 году издательство "МИФ" выпустило книгу Энн Ламотт "Птица за птицей". Это одна из самых популярных книг о писательстве, которая основана больше на личном опыте Ламотт, нежели представляет из себя инструкцию по написанию книг.
Но главная характеристика любых мемуаров — это достоверность изложенной информации. Если автобиографии построены на документальных записях, то мемуары — это литературное представление памяти. Как и воспоминания, они могут быть неточными. Но при этом они должны быть верны памяти автора. Если же информация в мемуарах умышленно искажена, то тогда стоит их отнести к художественной прозе или автофикшн-литературе.
Читатели верят, что мемуарист скажет правду. И если автор нарушает это доверие, то подобное в лучшем случае приводит к скандалу, а в худшем — к разрушению карьеры. В 2003 году романист Джеймс Фрей опубликовал мемуары "Миллион мелких осколков" об опыте реабилитации в клинике для наркозависимых. А потом появились доказательства, что писатель выдумал ключевые события истории. Эта ложь подорвала то, что, по мнению читателей, является авторской ответственностью за правдивое изложение истории. Под удар попало и издательство, в чьи обязанности входит проверять достоверность публикуемой информации.
Многие люди ведут дневники, но относительно немногие их публикуют. Они могут быть в письменном виде или в формате видео, но всегда упорядочены по дате. В основном в дневниках фиксируют события прошедшего дня или определенного периода. Традиционно их ведут в блокнотах, но с появлением интернета и блогов этот жанр перекочевал в социальные сети.
Личный дневник включает в себя опыт, мысли и чувства человека, исключая комментарии к текущим событиям за пределами прямого опыта пишущего. Хотя дневник может содержать информацию для мемуаров и автобиографии, он, как правило, пишется без намерения дальнейшей публикации.
К тому же в дневниках у читателей есть возможность отслеживать реакции автора в моменте, когда события только что произошли. В то время как в мемуарах писатель не столько реагирует, сколько обозначает свою позицию в отношении произошедших и проанализированных событий.
В любом случае чтение мемуаров и дневников — занятие невероятно увлекательное. Оно дает возможность посмотреть на мир глазами другого человека и увидеть события через призму его убеждений.
Джейн Биркин — это англо-французская актриса и певица. Она родилась в Лондоне, но с 1960-х годов практически все время проживает в Париже. Она известна творческим и личным союзом с певцом, актером и режиссером Сержем Генсбуром. Ее первый дневник охватывает период от обучения в школе-интернате и до расставания с Генсбуром. Второй дневник заканчивается в 2013 году, когда умерла ее старшая дочь Кейт Барри. Особенность этих дневников в том, что они представляют из себя гибрид с мемуарами. В некоторых моментах Биркин вставляет комментарии, которые объясняют дневниковые записи и дают оценку произошедшим событиям.
Эрнст Юнгер — немецкий писатель и мыслитель. Он один из главных теоретиков консервативной революции. Его дневники "Сады и дороги" — это первая часть из шеститомника "Излучение", в котором Юнгер описывает события времен Второй мировой войны. Первая книга рассказывает о продвижении немецких войск во Францию. Впервые она была опубликована в 1942 году, после чего сразу же попала в список запрещенных книг в Германии.
В 2006 году группа Blondie официально вошла в Зал славы рок-н-ролла. В своих мемуарах солистка легендарной группы откровенно рассказывает о головокружительном успехе, героиновой зависимости, смертельно опасной болезни ее партнера, банкротстве, распаде группы, сольной карьере и о воссоединении Blondie. На протяжении всей книги присутствует музыка. Но кроме истории становления Харри как самостоятельной певицы, "Сердце из стекла" — это еще невероятно красивая книга с огромным количеством легендарных фотографий.
Это продолжение истории Деборы Фельдман, которая вышла под названием "Неортодоксальная". По ней Netflix снял одноименный сериал. В первой части своих мемуаров писательница рассказывает о жизни в хасидской общине в Бруклине, о сомнениях в выбранном пути и разрыве отношений с общиной. В книге "Исход" Фельдман описывает поиск себя и жизненного пути в Берлине, куда в свое время переехала ее мать, когда смогла сбежать от хасидов.
Наталья Русова — профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета. Она поставила перед собой задачу написать автобиографию советского интеллектуала и показать ее через рамки читательской биографии. Русова рассказывает о книгах, которые читала, анализируя их с филологической и исторической точек зрения. Здесь литература тесно переплетается не только с событиями из личной и профессиональной жизни писательницы, но и погружена в политический и культурный контекст.
Дженнифер Уорф работала акушеркой в Лондоне с начала 1950-х и до 1970-х годов. Серия ее мемуаров — это честное отражение состояния системы здравоохранения в Великобритании и ее изменений за эти годы. Одновременно Уорф поднимает проблемы женщин, связанные с запретом на контрацепцию и абортами в то время. Она рассказывает не столько свою историю, сколько ее связь с историями других женщин. Счастливых и несчастных, с кучей детей или бесплодными из-за нелегальных абортов, живущих в трущобах или получивших квартиры в новых многоэтажках.
Диана Вриланд — модный редактор журнала Harper's Bazaar и главный редактор американского Vogue. Ее мемуары — это ироничные рассказы не только о жизни глянцевой журналистики, но и размышления об окружающих ее явлениях и событиях. Читатель перемещается из английских дворцов в ночные клубы Парижа, а затем в высшее общество Нью-Йорка 1930-х годов. Все это фон, на котором сверкает звезда Вриланд. А рядом с ней ее друзья: Коко Шанель, герцог и герцогиня Виндзорские, Кларк Гейбл, Джек Николсон и другие знаменитости.
Ивлин Во — писатель-романист, которого считают одним из тончайших стилистов в английской прозе XX века. Его книга "Когда шагалось нам легко" — это классические мемуары о путешествиях. Вместе с писателем читатель посещает Средиземноморье и Ближний Восток, Абиссинию, Бразилию и британскую Гвиану. Мемуары вышли после Второй мировой войны, но в них собраны рассказы из его странствий по миру еще в довоенный период. "Когда шагалось нам легко" описывает время, когда путешествия были само собой разумеющимися, а потом мир изменился до неузнаваемости.
В этой книге автор описывает свой опыт участия в поисковом отряде. Каждая глава носит название определенной песни, которая ассоциируется с конкретным событием из жизни Штапича. И хотя в книге поднимаются серьезные темы и перед читателем предстают порой жуткие истории, читается она легко. Добавьте сюда отличное чувство юмора автора, иногда черного, а также острый сарказм. В результате оторваться от чтения практически невозможно.
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