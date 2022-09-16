Как вести себя во время грозы и как уберечься от удара молнии

Осенние грозы — обычное явление, а яркие вспышки молний — очаровывающее зрелище, за которым многим приятно наблюдать. Правда, это не только красиво, но и чрезвычайно опасно: молния — это чудовищной силы электрический разряд, и если он попадёт в человека, без последствий не обойдётся. Очень часто это заканчивается гибелью или самыми серьезными повреждениями. Рассказываем, как уберечься от удара молнии, если гроза застала внезапно.

Сухая статистика

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Только в августе этого года зарегистрировано несколько случаев удара молнии в людей с печальным исходом. Так, в Йемене разряд пришёлся в похоронную процессию, убив шестерых. Ещё 17 человек пострадало. В Греции гроза убила альпиниста на горе Фалакро, в России в Сочи погиб отдыхающий. Годом раньше в Бангладеш молния одним ударом унесла жизни шестнадцати человек — это были гости на свадьбе, которую отмечали в лодке.

Молния бесстрастна, она не выбирает, куда бить и кого лишать жизни. Так, в Санкт-Петербурге пожилая женщина во время грозы укрыла двоих детей под зонтиком — разряд пришёлся точно в него. Один из 6-летних детей погиб, женщина получила тяжелые ожоги. Трагедии можно было бы избежать, знай она элементарные правила поведения при грозе.

Ежегодно от удара молнии в мире гибнет от 6 тысяч до 24 тысяч человек. Большинство случаев — из-за неправильного поведения.

Каковы шансы выжить

Если разряд пришелся прямо в тело, шансов на благоприятный исход практически нет. Но вообще, очень многое зависит от состояния организма, иммунитета, выносливости и ещё множества физических факторов. Некоторым людям невероятно везёт: всё, что оставляет на них молния, это «фигуры Лихтенберга», или «цветы грозы». Выглядит это явление как красные линии на коже, похожие на перья или ветви деревьев. След остаётся на всю жизнь, но на здоровье никак не сказывается.

Если же током ударило по касательной или человек оказался не в эпицентре удара, то последствия могут быть разными. Разряд слабеет с удалением от точки удара, но, тем не менее, приятного тоже мало.

6 самых частых последствий удара молнии

Термические и электрические ожоги. Затрагивают кожу, волосы, глаза, внутренние органы;Полная или частичная слепота;Паралич;Нейропатия (постоянная боль из-за импульсов в нервах);Хроническая мигрень;Когнитивные нарушения (провалы в памяти, потеря концентрации и другое) Если очень повезёт, и удар молнии не стал летальным, то чаще всего последствия проявляются вот таким образом:

Что делать, чтобы обезопасить себя

Научитесь понимать природу грозы. Предзнаменованием дождя с молниями всегда являются мощные кучевые и башнеобразные тучи. Ветер играет малую роль в движении грозы, так как это явление от него не зависит — более того, грозы зачастую двигаются против ветра или под углом к нему.

С началом громовых раскатов определите расстояние до грозы. Для этого нужно считать секунды между вспышкой молнии и громом. Секунда — это 300-400 метров.

Во время грозы лучше избегать открытой местности. Молния всегда бьет в самую высокую точку, а одинокий человек в поле — это она и есть. Нужно укрыться в любом углублении: канавке, ложбинке, овраге, или просто присесть на корточки, прогнуть голову как можно ниже и накрыть её руками.

Мобильный телефон в грозу как красная тряпка для быка. Входящий звонок может спровоцировать разряд. То же самое касается металлических предметов и украшений — на время непогоды их лучше снять и вместе с ключами спрятать в кожаную или полиэтиленовую сумку.

Открытый зонт во время грозы — официальное приглашение для электрического разряда. Особенно, если при этом стоять под высоким или одиноким деревом.

Молния в воде

Обычно разряд бьет не в воду, а в берег, но в обоих случаях ток расходится по воде. Десять метров от эпицентра — зона летального поражения, дальше зависит лишь от везения и выносливости организма. Солёная вода может спасти пловца в грозу, так как у неё высокая собственная проводимость — существенно выше электролитов человеческого тела. Однако тут кроется другая угроза: рядом с эпицентром громкость грома в воде превышает 240 децибел, что мгновенно контузит ныряльщика.

Молния в лесу

Деревья — естественные громоотводы. Высоких растений следует избегать. Лучший вариант — спрятаться между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Занимайте «конус защиты» — это расстояние от деревьев, не превышающее их высоту. Так вероятность не получить разряд будет наиболее высокой.

Во время грозы важно полностью потушить костёр: дым — мощный электропроводник.

Молния в горах

При приближении грозы следует как можно скорее спуститься с возвышенности в низину. Лучшее убежище — естественные ниши или пещеры в склоне или скалах, но при этом следует внимательно смотреть, чтобы в них не было глубоких трещин со стекающей или капающей водой. Все металлические предметы желательно собрать в одну сумку или рюкзак и оставить в 20-30 метрах ниже по склону.

Молния в машине

Находясь в автомобиле, вы защищены от разряда, но лучше выключить радиоприёмник, телефон и навигатор, а также полностью закрыть окна. Все металлические детали желательно не трогать.

Молния на мотоцикле

Мотоцикл — как и велосипед или самокат — на время грозы лучше вообще не использовать. Следует слезть с транспорта и оставить его в лежачем положении в 30-40 метрах от себя.

Помощь пораженному молнией

Электрический разряд — это чудовищный стресс для организма и всех его систем, поэтому даже если кажется, что с человеком всё в порядке, нужно сразу же отвезти пострадавшего в больницу. В случае, если после удара человек потерял сознание, первым делом следует проверить дыхание и пульс, затем вызвать скорую, а при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.