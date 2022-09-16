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3 часа назад

Акула запрыгнула в рыбацкую лодку и ударила подростка: видео

Мария Иглина

У берегов штата Мэн, США, акула запрыгнула в рыбацкую лодку, ударила подростка по щеке. На видео обратил внимание телеканал WHSV-TV.

Известно, что 16-летний Камерон Синклер работает помощником своего дедушки Дэвида, который устраивает ловлю акул для клиентов, а затем выпускает их обратно в воду.

Подросток вспомнил, как однажды на наживку клюнула двухметровая акула-мако. Момент, когда она буквально запрыгнула в лодку и шлепнула Камерона по щеке, и попал на видео. В результате произошедшего никто не пострадал.

Акула-мако является крупной акулой семейства селедевых. Кроме этого, она считается одной из самых опасных и быстрых акул в мире.

Ранее австралийский рыбак поразил соцсети своим уловом.

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