"Пытали с глубоким садизмом": что произошло 46 лет назад в Аргентине

Ровно 46 лет назад, 16 сентября 1976 года, в Аргентине начались похищения старшеклассников и студентов, которые осуществлялись пришедшей к власти военной диктатурой. Сотни несовершеннолетних, арестованных в Ночь карандашей, подвергались жестоким пыткам в тюрьме. Подробнее о том, что происходило и почему, - в материале "Рамблера".

Военные были у власти в Аргентине с 1976 по 1983 год. После государственного переворота они сразу прибегли к радикальным мерам ограничения свобод граждан: запрещался выезд за границу, вводилась строгая цензура, военные трибуналы и смертная казнь с 16 лет.

Ночь карандашей - наиболее известный репрессивный акт диктатуры. Действия лидеров аргентинской хунты называли Процессом национальной реорганизации, во время которого в стране "наводился порядок и контроль". Людей похищали и арестовывали по идеологическим причинам. Особенно действующей власти не нравилась молодежь, которая придерживались левых взглядов и участвовала в протестных акциях.

Большинство активистов, которые входили в Союз учащихся средних школ (UES) и за несколько месяцев до переворота добились от правительства скидки на проездные билеты, были в тайне похищены из своих домов. К ним вламывались люди в масках, избивали и увозили в неизвестном направлении. Там молодых людей жестоко пытали. Живыми смогли вернуться только четыре человека.

"Они пытали нас с глубоким садизмом. Я была голой хрупкой маленькой девочкой, полтора метра ростом и весом 48 килограмм, а меня избивал огромный человек, который даже не задавал внятных вопросов", - рассказывала одна из задержанных Эмильсия Молер.

Девушке на тот момент было 17 лет.