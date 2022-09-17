Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме

Пауки обитают в каждом доме. Даже если вы их не замечаете, они все равно находятся рядом с нами. Убийство паука издавна считается плохой приметой. "Рамблер" выяснил, почему.
В древности пауков почитали, так как считали людскими помощниками. Одна из легенд гласит, что человека, который распространял христианство, искали власти, но не смогли найти. Так как провидец укрылся в пещере с пауками.
Солдаты не стали проверять пещеры, так как посчитали, что человек испугается паутины, темноты и непосредственно насекомых.Таким образом, пауки спасли жизнь человеку. Кто был героем легенды, Моисей или Иисус доподлинно неизвестно.
Также пауки и их паутина часто использовались шаманами, народными целителями для лечения болезней. Уже сейчас ученые развенчали полезные свойства паутины, несмотря на то, что она состоит из белка, вылечить хоть что-то у нее не выйдет. А вот яд некоторых видов пауков действительно использовался для лечения недугов.
Легенды о пользу пауков появилась не просто так. Членистоногие хищники являются важной частью экосистемы. Большую часть времени они плетут паутину, куда попадают муравьи, комары и прочие переносчики заболеваний. Существуют в домашних условиях пауки, которые охотятся на москитов. И вот опять, пауки помогают людям не подхватить болезнь.
Так что не стоит убивать паука, лучше аккуратно стряхнуть его или отнести на улицу в ладонях или листе бумаги.