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59 минут назад

Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме

Даша Краснова

Пауки обитают в каждом доме. Даже если вы их не замечаете, они все равно находятся рядом с нами. Убийство паука издавна считается плохой приметой. "Рамблер" выяснил, почему.

Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме
Фото: unsplashunsplash

В древности пауков почитали, так как считали людскими помощниками. Одна из легенд гласит, что человека, который распространял христианство, искали власти, но не смогли найти. Так как провидец укрылся в пещере с пауками.

Солдаты не стали проверять пещеры, так как посчитали, что человек испугается паутины, темноты и непосредственно насекомых.Таким образом, пауки спасли жизнь человеку. Кто был героем легенды, Моисей или Иисус доподлинно неизвестно.

Также пауки и их паутина часто использовались шаманами, народными целителями для лечения болезней. Уже сейчас ученые развенчали полезные свойства паутины, несмотря на то, что она состоит из белка, вылечить хоть что-то у нее не выйдет. А вот яд некоторых видов пауков действительно использовался для лечения недугов.

Легенды о пользу пауков появилась не просто так. Членистоногие хищники являются важной частью экосистемы. Большую часть времени они плетут паутину, куда попадают муравьи, комары и прочие переносчики заболеваний. Существуют в домашних условиях пауки, которые охотятся на москитов. И вот опять, пауки помогают людям не подхватить болезнь.

  • С пауками связано много примет. Например, если паук плетет паутину в новом жилье, это принесет семье достаток и удачу.
  • А убийство паука обязательно приведет если не к дождю, то к бедности и снова — к болезням.
  • Если паук спустился по паутине на голову или одежду человека, его ожидает сюрприз, улучшение материального положения.

Так что не стоит убивать паука, лучше аккуратно стряхнуть его или отнести на улицу в ладонях или листе бумаги.

Истории,Иисус Христос,
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