Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет

Культовый бродвейский мюзикл «Призрак оперы» закроют спустя 35 лет после премьеры. Об этом сообщила газета New York Times.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году. Он стал самой долгоидущей постановкой в истории Бродвея. Как предупредили актеров в театре, в январе 2023 года спектаклю исполнится 35 лет, а 18 февраля состоится его последний показ.

«Ни одно шоу не может идти вечно, а сборы этой постановки постепенно сокращаются», — поясняет издание, отмечая, что «Призрак оперы» стал «неотъемлемой частью бродвейского пейзажа» и «магнитом для туристов».