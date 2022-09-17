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1 час назад

Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры

Lenta.ru

Культовый бродвейский мюзикл «Призрак оперы» закроют спустя 35 лет после премьеры. Об этом сообщила газета New York Times.

Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году. Он стал самой долгоидущей постановкой в истории Бродвея. Как предупредили актеров в театре, в январе 2023 года спектаклю исполнится 35 лет, а 18 февраля состоится его последний показ.

«Ни одно шоу не может идти вечно, а сборы этой постановки постепенно сокращаются», — поясняет издание, отмечая, что «Призрак оперы» стал «неотъемлемой частью бродвейского пейзажа» и «магнитом для туристов».

Причиной закрытия постановки, уточняет газета, стал постпандемийный кризис. Зрительская аудитория Бродвея так и не восстановилась до прежних показателей. По словам представителя театра, выручка от продажи билетов на «Призрак оперы» даже не покрывает расходов на его показы.

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