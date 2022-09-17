Ванга предсказала страшную болезнь на осень 2022 года

Стало известно о том, что знаменитая болгарская провидица Ванга сделала предсказание на осень 2022 года. Слова гадалки многих повергли в шок.

Фото: РИА "ФедералПресс"" РИА "ФедералПресс""

Ванга говорила, что осенью 2022 года на мир обрушится новая страшная болезнь, которая будет намного смертоноснее коронавируса. Она унесет жизни многих россиян и людей по всему миру. Провидица считала, что это будет «заболевании из ледников». Возможно, Ванга имела в виду Сибирскую язву. Точно ничего неизвестно.

А самое страшное то, что люди не будут подозревать, что больны. В один момент они просто упадут замертво, сказано в novostivl.ru.