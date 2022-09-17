Сколько раз советские разведчики меняли дату начала войны

Сегодня, опираясь на исследования военных историков и мемуары советских и зарубежных военачальников, можно утверждать, что разведчики неоднократно предупреждали Сталина о готовящейся германской агрессии. За 10 дней до начала войны наша разведка 47 раз (!) информировала высшее советское руководство о предполагаемом нападении вермахта (из интервью военного историка Арсена Мартиросяна «КП» 21.06.11). Поступала такая информация и ранее, но вот даты начала операции «Барбаросса» сильно разнились, это заставляло И.В. Сталина сомневаться и предполагать, что советские разведчики могли стать жертвами дезинформаторов, намеренно провоцирующих конфликт между Германией и СССР.

Фото: Источник Русская семерка Источник Русская семерка

«Рамзай» и «Красная капелла» о начале агрессии

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Одним из важнейших источников информации о планах Гитлера относительно войны против СССР была « Красная капелла», подпольная антифашистская организация, возглавляемая Харро Шульце-Бойзеном (агентурный псевдоним — «Старшина»), служащим немецкого ГШ ВВС, и министерским сотрудником Арвидом Харнаком («Корсиканец»).

Первые сведения о дате начала агрессии поступили от антифашистов 9 марта 1941 года. В них со ссылкой на двух генерал-фельдмаршалов сообщалось, что война будет начата Гитлером 1 мая. После этого «Красная капелла» еще неоднократно докладывала о предполагаемом вторжении, всякий раз меняя даты сначала на 15 апреля, затем на 20 мая. Наконец, 16 июня от подпольщиков поступила информация об окончании всех приготовлений Германии к войне, они подчеркивали: «…удар можно ожидать в любое время» (Александр Огнев, «По страницам газеты «Правда»).

Не менее противоречивая информация относительно даты вторжения поступала и от Рихарда Зорге («Рамзай»). 19 мая он дал знать, что война может быть начата Гитлером в конце мая. Затем, 30 мая Рихард Зорге сообщает о начале агрессии во второй половине июня. И наконец, 20 июня, ссылаясь на германского посла Отта, советский разведчик констатирует из Токио, что «… война между Германией и СССР неизбежна» (Игорь Пыхалов. «Великая оболганная война», 2005).

Почему же так разнится информация о датах начала вторжения от таких глубоко информированных разведисточников, как «Красная капелла» и «Рамзай»? Дело в том, что Гитлер до последнего момента не объявлял своего решения о начале кампании против СССР (Буркхарт Мюллер-Гиллебранд, «Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг.», 2003). Приказ о дате начала войны, соответственно указанию Гитлера был отдан генерал-фельдмаршалом В. фон Браухичем, тогдашним главнокомандующим сухопутными войсками Германии, лишь 10 июня 1941 года.

Информация о начале вторжения от других источников

О планах Гитлера напасть на СССР Сталину начали докладывать еще в 1935 году. И уже тогда источники указывали различные даты. А с января 1941 года в 1-е управление НКВД-НКГБ СССР поступило 45 таких донесений, в ГРУ Генштаба – 22, в разведуправление ВМФ – 1.

Но только после 10 июня 1941 года сообщения различных резидентур обрели более конкретный и достоверный характер. Причем, наиболее ранние сообщения стали поступать от разведки погранвойск. Начиная с 14 июня, основываясь на показаниях задержанных диверсантов, перебежчиков, сочувствующих жителей приграничных с СССР регионов, пограничники неоднократно называли датой вторжения 22 июня. Разумеется, поступала уточняющая информация и по другим каналам (Разведсводки штаба ЗапОВО №№ 118-126, РГВА. Ф. 25874. Оп. 2. Д. 530., данные авиаразведки и т.д.).

Да и сам И.В. Сталин, зондируя в переписке с Гитлером (обмен письмами между двумя лидерами был накануне войны весьма оживленным) его планы, предлагая тому срочно принять Молотова, разъяснить концентрацию германских группировок у границы с СССР (Михаил Финтушал, «Переписка накануне 22 июня 1941 года»), наконец, осознал, что вторжение неизбежно и произойдет оно, именно, 22 июня.