Кто взорвал «ничейную» атомную бомбу в Индийском океане

В сентябре 1979 года американский спутник-шпион «Вела» зафиксировал двойную вспышку ядерного взрыва в Индийском океане, в районе островов Крозе и Принс-Эдуард. Ни одно государство мира не взяло на себя ответственность за произошедшее. Экспертами выдвигались различные версии, но до сих пор неизвестно, кто именно стал виновником взрыва. Тем не менее есть два главных претендента на эту роль – ЮАР и Израиль.

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Предыстория

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5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Под соглашением свои подписи поставили представители СССР, США и Великобритании. В октябре договор вступил в силу. Соединенные Штаты запустили спутники-шпионы «Вела» для того, чтобы следить за соблюдением соглашения главным геополитическим соперником – Советским Союзом. За все время работы американцами было зафиксировано более 40 двойных вспышек. Но всегда находились виновники. Как правило, испытания в атмосфере проводили не подписавшие договор Франция и Китай. Но за инцидент, произошедший в сентябре 1979 года, ни одно государство не взяло на себя ответственность.

Согласно докладу Совета нацбезопасности США, это был ядерный взрыв малой мощности. В Вашингтоне начали активно изучать случившееся и составлять список вероятных виновников. В круг подозреваемых попали страны, которые на тот момент занимались разработкой ядерного оружия, так как имелись доказательства непричастности к этому мировых держав. Наиболее вероятными «агрессорами» были названы ЮАР и Израиль.

Причастность ЮАР

Работу над созданием оружия массового поражения Претория активно начала в 1970х годах. Южная Африка неоднократно обвинялась международным сообществом в сотрудничестве с Израилем в сфере создания ядерной бомбы. В ноябре 1977 года была принята резолюция Совбеза ООН с призывом отказаться от сотрудничества с республикой в сфере ядерных технологий. В том же году в ряде крупнейших международных СМИ, включая израильскую газету The Jerusalem Post, появилась информация о договоренностях Тель-Авива и Претории на поставку технологий и материалов для сборки шести атомных бомб. По этой причине после инцидента над Атлантикой в сентябре 1979 года ряд стран обвинили именно ЮАР в секретных испытаниях ядерного оружия.

Но современные исследователи считают причастность Претории к инциденту «Вела» сомнительной. О невозможности ЮАР провести секретный взрыв бомбы пишет эксперт ядерной отрасли Владимир Хрусталев в своей статье «Ядерное расследование: история таинственной вспышки над Атлантическим океаном». Он утверждает, что ядерная программа Южной Африки «не была сама по себе слишком большой как по привлекаемым средствам, так и по числу вовлеченных специалистов. Ядерными зарядами занимались менее 100 человек, а значит, спрятать изготовление хотя бы одного «лишнего устройства» и скрывать до сих пор было бы крайне трудно».

Также Владимир Хрусталев отмечает, что сегодня ядерная программа Претории рассекречена. А значит, проверить факт причастности ЮАР к инциденту можно, изучив документы. Эксперт утверждает, что «никакой информации о том взрыве в материалах нет».

Израильский след