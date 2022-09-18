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1 час назад

В сети вспомнили исчезнувшую из московского ресторана фреску со Сталиным

Мослентаиещё 1

Исчезнувшую из столичного ресторана при гостинице «Пекин» фреску с лидером СССР Иосифом Сталиным вспомнили в Telegram-канале «История Москвы». Элитное заведение советских времен оформляли художники и декораторы из столицы Китая.

В сети вспомнили исчезнувшую из Москвы фреску со Сталиным
Фото: МослентаМослента

Изначально в колонном зале ресторана сделали фреску, на которой были изображены Сталин и основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун, пожимавшие друг другу руки. Однако до открытия «Пекина» Сталин не дожил, уточнили в сообществе.

В 1956 году состоялся XX съезд партии КПСС, на котором было осуждено идеологическое наследие Сталина. В 1962 году образ бывшего вождя на фреске заменили на обобщенного персонажа мужского пола. Через какое-то время с изображения удалили и Мао Цзэдуна.

Ранее москвичи назвали здание «Пекина» одним из символов столичной Триумфальной площади.

Истории,Мао Цзэдун,КПСС,
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