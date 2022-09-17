Почему до XIX века людей с чистой кожей старались не брать на работу

Вплоть до XIX века людей с чистой кожей старались не брать на работу. Девушки с лицами без единой отметины едва ли могли бы стать горничными, гувернантками или подавальщицами в трактире, да и вообще рассчитывать на удачное трудоустройство. Почему, читайте в материале «Рамблера».

Эпидемия оспы не прекращалась вплоть до изобретения прививки в 1774 году (и массовой вакцинации после 1800-го), до этого чистая кожа свидетельствовала о том, что человек точно не болел оспой. Это даже считалось особой приметой внешности — таких людей старались не брать на работу: в любой семье всегда были те, кто еще не болел (например, дети), а работник без иммунитета мог заболеть сам и заразить всех вокруг. На такой риск мало, кто готов был идти, учитывая, что оспа ежегодно уносила тысячи и тысячи жизней.