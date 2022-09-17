Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

Почему до XIX века людей с чистой кожей старались не брать на работу

Мира Маркина

Вплоть до XIX века людей с чистой кожей старались не брать на работу. Девушки с лицами без единой отметины едва ли могли бы стать горничными, гувернантками или подавальщицами в трактире, да и вообще рассчитывать на удачное трудоустройство. Почему, читайте в материале «Рамблера».

Почему до XIX века людей с чистой кожей старались не брать на работу
Фото: Кадр из сериала "Герцогиня"Кадр из сериала "Герцогиня"

Эпидемия оспы не прекращалась вплоть до изобретения прививки в 1774 году (и массовой вакцинации после 1800-го), до этого чистая кожа свидетельствовала о том, что человек точно не болел оспой. Это даже считалось особой приметой внешности — таких людей старались не брать на работу: в любой семье всегда были те, кто еще не болел (например, дети), а работник без иммунитета мог заболеть сам и заразить всех вокруг. На такой риск мало, кто готов был идти, учитывая, что оспа ежегодно уносила тысячи и тысячи жизней.

Отметим, специальная международная комиссия по оспе сообщила о полной победе над болезнью только в 1979 году. Последняя вспышка случилась в 1977 году в Сомали, но ее быстро погасили.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители