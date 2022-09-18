«Дед Ванга» высказался о Третьей мировой войне

Известный пророк, которого многие считают Вангой в мужском обличии, заявил, что третьей мировой войны не будет.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно», – заявил он.

Словам ясновидящего можно верить, ведь многие его предсказания сбывались, а его помощью пользуются даже самые влиятельные личности.