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54 минуты назад

«Дед Ванга» о Третьей мировой войне: «Пусть люди успокоятся»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Известный пророк, которого многие считают Вангой в мужском обличии, заявил, что третьей мировой войны не будет.

«Дед Ванга» высказался о Третьей мировой войне
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно», – заявил он.

Словам ясновидящего можно верить, ведь многие его предсказания сбывались, а его помощью пользуются даже самые влиятельные личности.

Например, за советом к старцу обращался даже бывший вице-президент страны Александр Руцкой. Порой люди привозят к экстрасенсу целые семьи, при этом даже из-за рубежа, передает портал «МедиаПоток». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что средневековые пророки предсказали уничтожение США. Это было предсказано по «голодным камням».

Истории,Александр Руцкой,
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