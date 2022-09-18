Праведная Елисавета: что нельзя делать 18 сентября

Православная церковь сегодня чтит память Захария и его жены, праведной Елисаветы.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Пара жила по христианским канонам, но долго не могла завести детей. Однажды Захарии явился архангел Гавриил с вестью о том, что в скором времени мечта исполнится. Так и произошло – у них родился сын.

В этот день молодожены молятся святым о пополнении в семье, а беременные женщины просят у святых, чтобы роды прошли легко и благополучно.

В день праведной Елисаветы запрещалось стирать вещи и подолгу что-то мыть, считалось, что это может привлечь болезни. Женщины обязательно заплетали косы, поскольку, по приметам, распущенные волосы – к ухудшению здоровья.