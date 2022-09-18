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1 час назад

Праведная Елисавета: что нельзя делать 18 сентября

Волгоградская правда

Православная церковь сегодня чтит память Захария и его жены, праведной Елисаветы.

Праведная Елисавета: что нельзя делать 18 сентября
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Пара жила по христианским канонам, но долго не могла завести детей. Однажды Захарии явился архангел Гавриил с вестью о том, что в скором времени мечта исполнится. Так и произошло – у них родился сын.

В этот день молодожены молятся святым о пополнении в семье, а беременные женщины просят у святых, чтобы роды прошли легко и благополучно.

В день праведной Елисаветы запрещалось стирать вещи и подолгу что-то мыть, считалось, что это может привлечь болезни. Женщины обязательно заплетали косы, поскольку, по приметам, распущенные волосы – к ухудшению здоровья.

Не рекомендуется 18 сентября делать важные шаги: признаваться первый раз в любви, заводить питомца, переезжать. В старину верили, что в каждом таком деле удачи не будет: отношения быстро угаснут, домашнее животное сбежит, а в новом доме будут частые скандалы.

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